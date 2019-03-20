شكرا لقرائتكم خبر عن مستويات الثقة بالاقتصاد الأوروبي سلبية للشهر العاشر على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش مؤشر ZEW لقياس الثقة بالاقتصاد لشهر آذار/مارس بمستوى سالب 2.5 نقطة ، فى المنطقة السلبية للشهر العاشر على التوالي ، أفضل من التوقعات مستوي سالب 15.1 نقطة ، وسجلت القراءة السابقة مستوي سالب 16.6 نقطة.

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