شكرا لقرائتكم خبر عن الملتقى السعودي البريطاني يبحث توطين «المتجددة» والان نبدء بالتفاصيل

أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني م. ناصر المطوع أن الملتقى السعودي البريطاني لتكنولوجيا الطاقة المتجددة وتحلية المياه الذي ينظمه مجلس الأعمال السعودي البريطاني اليوم في مقر مجلس الغرف السعودية في مدينة الرياض، سوف يبحث سبل استدامة وتنوع قطاع الطاقة؛ يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات ذات الصلة، وتأهيل الكوادر البشرية.

وأشار إلى أن الملتقى يعقد بمشاركة جهات حكومية وعدد من شركات القطاع الخاص بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسيشارك فيها مجلس الغرف السعودية ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للاستثمار، ومكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وشركة سابك، وشركة أكوابور، كما ستشارك من الجانب البريطاني 20 شركة مختصة في تكنولوجيا الطاقة المتجددة وتحلية المياه وحلول الطاقة الشمسية والرياح والخدمات الاستشارية والقانونية اللازمة لهذه المشاريع.

ونوه بالاتفاق السعودي البريطاني المشترك الذي صدر خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا في مارس من العام الماضي والذي نص على استثمارات مشتركة بقيمة 100 مليار دولار خلال 10 سنوات، كما نوه باستهداف المملكة بحلول 2030 إنتاج 60 جيجا وات من الطاقة المتجددة منها 40 جيجا وات من الطاقة الشمسية و20 جيجا وات من طاقة الرياح ومصادر أخرى.