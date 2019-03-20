شكرا لقرائتكم خبر عن وزيران و 60 رئيس ومدير شركة عالمية يشاركون بمنتدى الأحساء للاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، تنطلق فعاليات منتدى الأحساء للاستثمار 2019 في دورته الخامسة، الذي تنظمه غرفة الأحساء بشراكة استراتيجية مع أرامكو السعودية اليوم وتختتم فعالياته غدا، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء ومشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين نحو 60 رئيسا ومديرا تنفيذيا لشركات عالمية بالإضافة إلى رجال أعمال وخبراء وأكاديميين، وذلك بفندق الأحساء انتركونتننتال.

» طاقة استثمارية

وتأتي تلك الرعاية الكريمة لسمو أمير الشرقية للمنتدى، الذي ينعقد تحت شعار «الأحساء.. طاقة استثمارية»، تأكيدا على أهميته ودوره في سياق استراتيجية ومبادرات برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030 لزيادة قدرات الاقتصاد الوطني من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية، والإسهام في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وزيادة الاستثمارات ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن توفير مزيد من فرص العمل.

» برنامج المنتدى

وبحسب برنامج المنتدى يفتتح سمو الأمير، المعرض المصاحب ثم يخاطب حفل الافتتاح إيذانا بانطلاقة فعاليات المنتدى، ثم تقديم كلمات من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح، ووزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، ورئيس أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين م. أمين الناصر، ورئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبداللطيف العرفج، بالإضافة إلى تقديم عرض مرئي حول مسيرة وإنجازات المنتدى يستعرضه رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى د. أحمد الشعيبي.

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» مواضيع الجلسات

وتتصدر جلسة «الطاقة: فرص الاستثمار والخصخصة»، التي تولت أرامكو السعودية الشريك الاستراتيجي للمنتدى إعدادها وتنظيمها، قائمة محاور وجلسات المنتدى التي تضم كذلك «وظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية»، «الثورة الصناعية الرابعة وبيئة الاستثمار»، «أفكار ومبادرات في الاستثمار الزراعي»، «الأحساء عاصمة السياحة العربية لعام 2019»، «المقومات الاستثمارية في الأحساء»، وكذلك جلستان حواريتان مفتوحتان تستضيفان الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة «نيوم» م. نظمي النصر، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية محمد العبار، بالإضافة إلى الجلسة الختامية التي تتضمن عرض مبادرات ورش العمل وتوصيات المنتدى وقراءة البيان الختامي.

» 5 ورش عمل

ويشهد المنتدى للمرة الأولى في هذه الدورة، انعقاد خمس ورش عمل متخصصة ومركزة في عدة مجالات، تشمل النقل والخدمات اللوجستية، بعنوان «قطاع النقل في رؤية 2030.. الأحساء نموذجا»، العمل والموارد البشرية، بعنوان «الفرص والتحديات لسوق العمل في ظل رؤية المملكة 2030»، التعليم الأهلي، بعنوان «التعليم الأهلي، فرص متجددة»، البلديات، «مستقبل المدن السعودية، ودور البلديات في تحقيق التنمية المستدامة»، والتجارة، بعنوان «تسهيل ممارسة الأعمال التجارية»، ويدير هذه الورش ويشارك فيها عدد محدود يضم وكلاء وزارات وأعضاء بمجلس الشورى وخبراء ورجال أعمال، ويعول عليها كثيرا في إنتاج مخرجات ومبادرات مفيدة.