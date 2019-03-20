«إسقاط الديون» تفيد القطاع المصرفي والمجتمع

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي استمرار التعاون المثمر مع صندوق معالجة الديون المتعثرة، لإنجاح المبادرة السامية بالتعامل مع حالات الديون المتعثرة للمواطنين.
جاء ذلك في تصريحات لهما عقب استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس الأول، وفد مجموعة البنوك والمصارف التي شاركت في «مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة» لإعفاء 3310 مواطنين من مديونياتهم. وتوجه خميس بوهارون نائب رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقيادة الدولة الرشيدة لما يقدمونه من دعم في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية وتأمين العيش الكريم والاستقرار الأسري لمواطني الدولة.
وعبر الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي عن امتنانه لحكومة الدولة على إتاحة الفرصة للبنك من أجل المشاركة في هذه المبادرة الهامة.
(وام)
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