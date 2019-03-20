شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الإقبال على مشاريع الشارقة العقارية بهدف التملك والسكن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد رؤساء شركات ومسؤولون عقاريون أن المشاريع العقارية في الشارقة تشهد إقبالاً ملحوظاً من قبل المشترين، مؤكدين أن النسبة الأكبر من الشراء للسكن والاستثمار، مستفيدين من القوانين والتسهيلات، التي تم إقراراها مؤخراً فيما يتعلق بتخفيض أسعار الكهرباء والتملك الحر وحق الانتفاع.

وأوضح المسؤولون، أن المشاريع العقارية في الإمارة متعددة ومتنوعة، وتشمل الشرائح السكانية كافة؛ حيث توجد الشقق السكنية وال«بنت هاوس» والفلل الفخمة، في حين جاءت الأسعار متفاوتة حسب طبيعة العقار الذي يتم شراؤه ودرجة الفخامة، مع خصومات وتسهيلات من الشركات المطورة؛ لتنشيط السوق.

«أرادَ»

قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة «أرادَ»،: «إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً ملحوظاً من المشترين على مشاريع الشركة؛ حيث تشمل المساكن والشقق السكنية والفلل»، مؤكداً أهمية تسليم الشقق للمشترين في الوقت المحدد؛ لزيادة الشفافية والمصداقية بين المشتري والمطور.

وأضاف سلطان بن أحمد: «إن التشريعات والقوانين ساهمت في نمو حركة التملك في المشاريع العقارية بالإمارة»، مشيراً إلى أن الشارقة تعد موطناً لبيئة نابضة بالحياة ارتقت بها الحكومة لتصبح من رواد القطاع العقاري؛ عبر سلسلة من المشاريع العمرانية، وهو ما حقق نتائج إيجابية على النمو الاقتصادي بشكل عام، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

«أساس»

قال أحمد الأميري، مدير عام شركة «أساس» العقارية، الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي،: «إن سوق الشارقة العقاري يعد سوقاً موعوداً؛ لأن معظم مشاريعه تمس المستهلك النهائي»، مضيفاً: «إن الإمارة معروفة بالحياة الاجتماعية، وبالتالي مشاريع الشركة العقارية تستقبل عدداً كبيراً من المشترين؛ بهدف التملك سواء من المواطنين والمقيمين والأجانب».

ولفت الأميري، إلى أن هنالك مشاريع مميزة تخدم كافة مناطق الإمارة، وبالتالي هنالك فرص اختيار متعددة للمشترين، مشيراً إلى بقاء الإمارة وجهة عقارية مفضلة للمشترين، على الرغم من انعكاسات المتغيرات الاقتصادية العالمية والتداعيات الإقليمية، وهذا يرجع إلى الحوافز التي وفرها طرح مشروعات عقارية جديدة خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى تطور البنى التحتية وشبكة الطرق والمرافق الخدمية العامة بالإمارة.

«فام القابضة»

أكد الدكتور فيصل علي موسى رئيس مجلس إدارة مجموعة «فام القابضة»، أن مشاريع الشركة تشهد إقبالاً متزايداً منذ بداية العام من المشترين، الذين يبحثون عن شقق سكنية؛ للشراء خاصة من المواطنين والمقيمين العرب والخليجيين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة «فام القابضة»،: «إن القطاع العقاري في الشارقة نجح في كسب ثقة المستثمرين على امتداد السنوات الماضية؛ لوجود الأطر القانونية المنظمة للقطاع العقاري، ومنظومة التشريعات، التي ساهمت في خلق بيئة آمنة، تضمن حقوق المشترين، وتغطي كافة فروع القطاع وأنشطته».

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«ماجد الفطيم»

لفت شادي العزة، الرئيس التنفيذي - الزاهية، «ماجد الفطيم» لمشاريع الوجهات المتكاملة، إلى أن الإقبال من المشترين على المشاريع العقارية في الشارقة أخذ في الارتفاع، معللاً السبب في ذلك إلى تنوع هذه المشاريع، ووجود عدة تصاميم وخيارات؛ تشمل كافة ما يتطلع إليه المشتري.

وقال العزة: «إن القطاع العقاري في الشارقة يعد من القطاعات الأكثر استقراراً من ناحية الأسعار، والأكثر جذباً لفئات مختلفة من الباحثين عن التملك؛ بفضل ما تتمتع به الإمارة من موقع جغرافي مميز، وبنية تحتية حديثة، ومنشآت خدمية عالية المستوى، إلى جانب البيئة الآمنة التي تجعلها وجهة مفضلة للإقامة والزيارة والعمل».

«مجموعة الثريا»

قال المهندس ريمون خزامي، المدير التنفيذي ل«مجموعة الثريا»،: «إن وجود عدد كبير من المشترين في مشاريع الشركة، وخاصة في أبراج صحارى وغيرها؛ دفع الشركة إلى تطوير أبراج جديدة في الشارقة؛ كبرج «لامار»، الذي يعد من أهم مشاريع الشركة، بكلفة إجمالية تبلغ 300 مليون درهم، وهو مكون من 47 طابقاً».

وأشار خزامي إلى أن الطلب على الوحدات السكنية الفاخرة المتوسطة الحجم لا يزال يشهد إقبالاً كبيراً من قبل الأفراد الراغبين في التملك، مشيراً إلى أن البيئة القانونية المنظمة للقطاع العقاري في إمارة الشارقة، شهدت تطورات ملحوظة على مستوى تشريعاتها المواكبة لاحتياجات الأسواق، منها قوانين تخفيض أسعار الكهرباء

وقوانين التملك الحر، وقانون حق الانتفاع والموافقة على قرار حق التملك للعرب غير المقيمين، وحق الانتفاع للأجانب غير المقيمين في الدولة، في بعض المشاريع العقارية التي توافق عليها الحكومة؛ لتسهم في دعم مكانة الإمارة الاقتصادية.

مجموعة «ألف»

من جهته، أوضح عيسى عطايا مدير عام مجموعة «ألف»، أن مشروع الممشى في الشارقة يعد مشروعاً متعدد الاستخدامات، يجمع بين متطلبات الحياة العصرية وخيارات التسوق والترفيه في بيئة واحدة، ما يجعله هدفاً رئيسياً للمشترين الباحثين عن منازل سكنية ضمن مجموعة واسعة من الخيارات السكنية من فئات الاستوديو وشقق ذات غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم وبأسعار معقولة.

وأضاف عطايا: إن المجموعة تقدم خصماًَ بنسبة 2% على وحدات مشروع الممشى للراغبين بالتملك في المشروع، مؤكداً أن الإمارة أضحت وجهة استثمارية مفضلة على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ بفضل موقعها الاستراتيجي المتميز والمرافق والخدمات الكبيرة، التي تقدمها لقطاعات الأعمال المختلفة.

صناعة المستقبل

يشكل القطاع العقاري إحدى ركائز استراتيجية التنوع الاقتصادي في إمارة الشارقة، حيث تتميز الشارقة بنهضة عمرانية واسعة عززت مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار في القطاع العقاري.تستمر فعاليات المعرض لمدة ثلاثة أيام برعاية كل من: تلال العقارية، وبلدية الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ودائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وبدعم من «مركز اكسبو الشارقة».