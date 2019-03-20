الأسهم الأمريكية تنتعش مع توقعات باستمرار السياسة الهادئة للاحتياطي الفيدرالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتعشت مؤشرات «وول ستريت» في افتتاح جلسة، أمس، مدعومة بتوقعات كبيرة بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسته المحفزة خلال اجتماعه، الذي شرع بعقده، أمس الثلاثاء، ويستمر على مدار يومين.

وارتفع «داو جونز» بنسبة 0.55% بواقع 150 نقطة، مدعوماً بمكاسب من شركتي: «داو دوبونت»؛ و«بوينج». وارتفع مؤشر «إس آند بي» 0.40% بواقع 11 نقطة؛ نتيجة أرباح قطاعي المواد الأولية والرعاية الصحية، وسجل ناسداك ارتفاعاً ب25 نقطة بنسبة 0.4%.

ومن المتوقع أيضاً أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعاته بشأن سعر الفائدة (جدول النقاط). ومع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، يتوقع معظم المشاركين في السوق بأن يتبنى الاحتياطي الفيدرالي لهجة حذرة.

وفي أوروبا، تراوحت الأسهم بين الثبات والارتفاع الطفيف عند الافتتاح، أمس، في ظل تحركات حذرة للمستثمرين قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي، بينما توقفت محاولة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثالثة؛ للحصول على اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي؛ من خلال البرلمان في الوقت الراهن.

وارتفع المؤشر «ستوكس» 0.1%؛ بعد أربع جلسات من المكاسب القوية، بينما ارتفع المؤشر «داكس» بأقل من 0.05%، وتراجع المؤشر «فايننشال تايمز» 0.1%.

وانخفض قطاع البنوك الشديد التأثر بأسعار الفائدة 0.2%؛ بعد أن قفز ما يزيد على نقطة مئوية كاملة؛ من حيث القيمة، أول أمس الاثنين؛ بعد تأكيد عقد محادثات اندماج بين «دويتشه بنك» و«كومرتس بنك».

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وآسيوياً، أغلق المؤشر «نيكاي» منخفضاً، أمس، في الوقت الذي عمد فيه المستثمرون إلى البيع؛ لجني الأرباح في أسهم شركات التصدير؛ لكن الخسائر كبحتها مكاسب حققها القطاع المالي، الذي تلقى الدعم من ارتفاع العوائد على أدوات الخزانة الأمريكية.

وأغلق المؤشر «نيكاي» القياسي منخفضاً 0.1% إلى 21566.85 نقطة.

وهوى سهم «زوزو لبيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت» 11% وكان الأكثر تداولاً من حيث القيمة، فيما عزاه متعاملون إلى خفض شركة وساطة لتصنيف السهم.

وتكبدت أسهم شركات التصدير خسائر مع ارتفاع الين مقابل الدولار، وانخفض سهم «طوكيو إلكترون» 0.4%، وهبط سهم «باناسونيك» 0.7%؛ بعد أن ارتفع في اليوم السابق.

على الجانب الآخر، أقبل المستثمرون على شراء أسهم شركات التأمين والبنوك، التي تتصيد الأصول عالية العائد؛ مثل: السندات الأجنبية.

(وكالات)