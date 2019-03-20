سينوغرافيا مبتكرة في تصميم جناح فرنسا ب «إكسبو 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: الخليج

كشفت برون بوارسون، سكرتيرة وزير الانتقال البيئي الفرنسي فرانسوا دو روجي، النقاب عن تصميم الجناح الفرنسي الذي سيشارك في المعرض العالمي إكسبو 2020 الذي تستضيفه دبي من 20 أكتوبر 2020 ولغاية 10 إبريل 2021 تحت عنوان «تواصل العقول وصنع المستقبل»، وسوف يكون الجناح الفرنسي رمزاً لمشاركة فرنسا في هذا الحدث العالمي، وهو شعار لتعزيز الابتكار الفرنسي وساحة تجريبية لجميع الزوار، وسوف يعبّر الجناح من خلال شعاره «نور الأنوار» عن رؤية فرنسا الفريدة والمبتكرة فيما يتعلق بالعملية البيئية الانتقالية والشاملة، والجمع ما بين بادرة عمرانية قوية وسينوغرافيا مبتكرة غامرة.

وأكدت بوارسون بالمناسبة، «أن إكسبو 2020 دبي سوف يكون فرصة كبيرة لإظهار أن خياراتنا لصالح عملية الانتقال البيئي والشاملة تفضي إلى الحلول والمغزى والنمو، حلول لجعل الحياة اليومية تحترم الكوكب والمواطنين وذات هدف ومتنامية أيضاً بالنسبة لشركاتنا العامة والخاصة على حد سواء، والتي سوف تُسعد ابتكاراتها الزوار المستقبليين لجناحنا». وفي موقع يمتد على مساحة 4.5 كيلومتر مربع جنوب دبي، سوف يتمركز جناح «نور الأنوار» في المنطقة المخصصة ل«التنقل»، وسوف يتم تخصيص الموضوعين الآخرين ل«الاستدامة» و«الفرص» على التوالي.

ويتميز الجناح الفرنسي الذي صممته «أتيلية دو برادو إنجنيريغ» و«سيلينكيه آند غرابلي» بموضوع الضوء باعتباره أحد مصادر الإلهام الرئيسية، ورُئي أنه كواحة تنبثق منها مظلة حقيقية للضوء حرفياً، إنه براعة تتجاوز حدود المبنى العادي لأنها تدمج المواد والإضاءة في هيكل واحد لعرض محتوى المعارض الدائمة والمؤقتة، وتكمن الفكرة القوية في قلب المشروع، حيث بدء رحلة الزائر خارج الهيكل ومواصلة التجربة بسلاسة في الداخل، وتحويل وقت الانتظار إلى لحظة غنية بالمشاركة والعاطفة.

وفي الداخل، سوف يستعرض المعرض الدائم، الذي تزيد مساحته على 800 متر مربع، مكوّنات نمط المدينة الفرنسية في مشهد سينوغرافي أصيل يجمع بين الصوت والضوء والعطر والمواد، وصُمم هذا الجناح من الداخل من قبل مجموعة «إيميرسيف» وهو ما يجعل من هذا التصميم تجربة تربوية مذهلة وغامرة.