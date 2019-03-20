التزام «الفجيرة الوطني»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك بنك الفجيرة الوطني في المعرض لترسيخ مكانته كجهة توظيف للمواطنين، ودعمه برامج التوطين الحكومي في القطاع المصرفي. وقال عبدالله العطر، رئيس إدارة الموارد البشرية في البنك: الأشخاص هم ركيزة عملنا والعنصر الأساسي لنجاحنا. فنحن نواصل في بنك الفجيرة الوطني دعم دمج المواطنين في القطاع المصرفي ونثق بالإمكانيات اللافتة التي يأتون بها إلى البنك. وبالتالي، نحن ملتزمون بتعزيز مبادرات التوطين وتوفير بيئة عمل إيجابية ومحفّزة.

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