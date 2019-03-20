8.2 مليار درهم تجارة أبوظبي من اللؤلؤ في 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت تجارة إمارة أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة نشاطاً جيداً خلال العام 2018 الأمر الذي رفع من إجمالي قيمتها إلى 8.2 مليار درهم بزيادة نسبتها 5% تقريباً مقارنة مع 7.84 مليار درهم خلال 2017.

ووفقاً لمركز أبوظبي للإحصاء شهدت تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة نموا كبيرا خلال العام الماضي .وارتفعت قيمة صادرات الإمارة من اللؤلؤ والأحجار الكريمة الى 2.434 مليار درهم بنمو نسبته 539% مقارنة مع 380 مليون درهم في 2017.

وكان النشاط الأكبر في صادرات اللؤلؤ سجل خلال شهر ديسمبر حيث ارتفعت القيمة إلى 1.65 مليار درهم مقارنة مع 26 مليون درهم فقط في الشهر ذاته من2017.

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وعلى صعيد إعادة التصدير من اللؤلؤ والأحجار الكريمة فقد بلغت قيمتها خلال 2018 نحو 477 مليون درهم مقارنة مع 2.5 مليار درهم في 2017.

أما الواردات فقد بلغت قيمتها خلال العام الماضي 5.3 مليار درهم مقارنة مع 4.96 مليار درهم في 2017.

(وام)