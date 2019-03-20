«الدار للاستثمار» تبيع برج المرجان ب 289 مليوناً

أعلنت شركة «الدار للاستثمار العقاري» عن إتمام صفقة بيع «برج المرجان السكني» في أبوظبي، بقيمة 289 مليون درهم.

وتعد هذه الصفقة الثانية لشركة «الدار للاستثمار» منذ إطلاقها في شهر سبتمبر/‏أيلول في عام 2018؛ وذلك بعد إعلان الشركة عن الاستحواذ على أصول عقارية من الاتحاد للطيران في شهر فبراير/‏شباط الماضي. وتعد «الدار للاستثمار» شركة مملوكة بالكامل للدار العقارية، وأكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة؛ حيث تبلغ قيمة الأصول التي تمتلكها حوالي 20 مليار درهم.

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وتم بيع «برج المرجان» بعوائد ضمنية قدرها 6.6%، وهو ما يعد دليلاً على جودة هذا الاستثمار، وقوة أدائه التشغيلي على المدى الطويل؛ وذلك نتيجة لإدارة الدار الفاعلة لمحفظة أصولها الاستثمارية.

ويعد «المرجان» برجاً سكنياً، إضافة إلى توفيره مساحات مكتبية وتجارية، ويقع البرج في منطقة «دانة أبوظبي» بين طريقي المطار والمرور، ويضم 252 وحدة سكنية موزعة على 23 طابقاً، تشمل وحدات الاستوديو، والشقق ذات غرفة واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف. ويضم الطابق الأرضي 10 وحدات تمتد على مساحة 1,022 متر مربع مخصصة للمساحة التجارية، إضافة إلى مساحة مكتبية تمتد على 1,481 متر مربع، وتضم 8 وحدات.

وقال جاسم بوصبيع، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للاستثمار»: تأتي هذه الصفقة المهمة بعد استحواذنا على «الاتحاد بلازا» و«مركز الاتحاد للطيران» الشهر الماضي. ولقد شهد «المرجان» إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين، الأمر الذي يعكس استراتيجيتنا الناجحة في تحقيق قيمة مضافة؛ من خلال الاستفادة من إيرادات الأصول المتكررة التي نمتلكها، وقدرتنا على توظيف وإعادة استثمار رأس المال. ومن هذا المنطلق، فإننا نواصل جهودنا لتقييم الفرص المناسبة، التي نستطيع من خلالها إعادة استثمار العوائد.