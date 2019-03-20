«مالية دبي» تؤكد مواصلة دعم الشباب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك دائرة المالية بحكومة دبي في معرض الإمارات للوظائف 2019، مؤكدة ترحيبها بالباحثين عن بناء مستقبل مهني متميز من الكفاءات الشابة المواطنة من أصحاب الخبرات والمواهب المتطلعين إلى إحداث تقدّم ملموس في مسيرتهم المهنية، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى تعزيز توطين الوظائف. وتستقبل دائرة المالية الزوار في مشاركتها ال12 على التوالي في الحدث على المنصة المشتركة لجهات حكومة دبي والتي تقيمها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وأكّدت أحلام محمد غفاري، مدير إدارة الموارد البشرية في دائرة المالية، الحرص على المشاركة في معرض الإمارات للوظائف، سعياً منها لاستقطاب أصحاب المواهب والكفاءات من الشباب المواطن، لتمكين الدائرة من تحقيق استراتيجيتها الطموحة المبنية على غايات تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي وضمان استمرارية الكفاءة المالية للحكومة.

وقالت: نحرص في دائرة المالية على إشراك الموظفين في مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية المتقدمة والتأهيلية المهنية، ومن ذلك الدبلومات المهنية التي تشمل «المحاسبة الحكومية» و«إدارة المال العام» و«المشتريات الحكومية»، والتي تُنظّم تحت مظلة مبادرة دائرة المالية «ماليون»، الرامية إلى رفع الوعي المالي لموظفي الحكومة. وتشمل البرامج التدريبية والتطويرية الأخرى على المستوى المؤسسي والتخصصي والسلوكي والقيادي، وبما يُعزز قدرات الموظفين المواطنين ومهاراتهم ويؤهلهم باستمرار لشغل الوظائف الفنية والقيادية والإشرافية، كذلك تولي الدائرة استقطاب المواطنين من ذوي الهمم وتوظيفهم وتهيئة البيئة الملائمة لعملهم وتطورهم الأهمية القصوى.