شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تحقق أهدافها بعزيمة محمد بن راشد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس جهاز الرقابة المالية ورئيس مركز دبي المالي العالمي في مقال تقديمي ل «التقرير: دبي 2019» الصادر عن مجموعة أوكسفورد للأعمال الذي يتمحور حول اقتصاد دبي لعام 2019: إن تحول دبي من قرية ساحلية إلى مركز عالمي في غضون بضعة عقود كان رحلة رائعة. أصبحت الإمارة نموذجاً يحتذى في تضافر الرؤية الثاقبة ودقة التنفيذ في تطوير الإمارة. لقد مررنا بعدة مراحل قبل أن تصبح دبي مركزا عالميا في القرن الحادي والعشرين.

ركز تقدمنا في المقام الأول على التنويع الاقتصادي من النفط إلى قطاعات جديدة، مثل التقنيات المستقبلية والتجارة والسياحة والصناعة التحويلية. وقاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برنامج تطوير مدينة تتميز بالخدمات الممتازة، ومستويات الإنتاجية العالية، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، والشراكات الديناميكية بين القطاعين العام والخاص والمرونة الاقتصادية. لقد أكد منذ البداية على أهمية الحفاظ على عقلية القطاع الخاص مع التركيز بشكل واضح على الأهداف والحوكمة والإدارة القوية.

وأضاف سموه: «يعد مركز دبي المالي العالمي من أبرز المراحل الجديدة للتوسع الاقتصادي في دبي، الذي تحركه المعرفة والمعلومات. وفي وقت تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، شهدت المجموعة المالية المبنية خصيصا لهذا الغرض في دبي نموا في عدد الشركات المسجلة بنسبة 8٪ في النصف الأول من عام 2018. وفي عام 2017 صنفت مجلة «ذي بانكر» مركز دبي المالي العالمي بين المراكز المالية العشرة الأولى في العالم. واليوم، يعد مركز دبي المالي العالمي بوابة للفرص المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، التي يزيد عدد سكانها على 3 مليارات نسمة ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي فيها 7.4 تريليون دولار وتوفر ظروفاً مالية مثالية للشركات العالمية».

وتابع سمو الشيخ مكتوم بن محمد في المقال التقديمي: «حرص مركز دبي المالي العالمي على تطوير بنية تحتية متطورة ومجتمع خدمات مالية نابض بالحياة يمكن للشركات فيه الاستفادة من أنشطة وشراكات جديدة وتبادل المعرفة. وقد أنشأ إطارا تشريعيا وتنظيميا متكاملا لتسوية المنازعات من خلال محاكم وهيئات تنظيمية مستقلة. وأصبحت هيئة حل النزاعات في مركز دبي المالي العالمي هي المنصة المفضلة لحل النزاعات القانونية والتجارية في الإمارة والمنطقة ككل. وفي الوقت نفسه، فإن مركز دبي المالي العالمي مصمم على البقاء في صدارة المنافسة من خلال التركيز على التطورات في مجال الابتكار والتكنولوجيا، ليهدف إلى مضاعفة التزامها بقطاع التكنولوجيا المالية «فينتك» إلى ثلاثة أضعاف، بعد أن أصبح أداة تغيير هائلة في جميع أنحاء العالم، من خلال مجتمع تقنية الخدمات المالية النابض بالحياة الذي يضم أكثر من 50 شركة، تطورت دبي بالفعل لتصبح واحدة من المراكز الرائدة عالميا ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم».

الشراكات بين القطاعين

أكمل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: من أهم العوامل الأساسية لنجاح مركز دبي المالي العالمي، بناء قاعدة قوية من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي ساعدت دبي على ضمان التنفيذ السريع للمشاريع، والإدارة المثلى للموارد وخفض التكاليف التشغيلية. لقد أتاحت لنا هذه الشراكات الوصول إلى أفضل التقنيات، ونحن ملتزمون بمساعدة الشركات والمستثمرين على تقليل تكاليف عملياتهم.

وأضاف سموه: «في النصف الأول من عام 2018، قدمت دبي سلسلة من الحوافز التجارية، بما في ذلك تخفيض رسوم البلدية، وإلغاء العقوبات والغرامات، وتوفير تسهيلات الدفع على أقساط لتجديد التراخيص التجارية. وأتاحت دولة الإمارات العربية المتحدة نسب تمليك للأجانب وصلت حتى 100٪ وتأشيرة لمدة 10 سنوات للمهنيين والمستثمرين».

وقال سمو نائب حاكم دبي: «تدفع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دبي الآن إلى أن تصبح رائدة عالمياً في مجال التقنيات المبتكرة بدءا من الذكاء الاصطناعي والروبوتات إلى علوم الفضاء والاستدامة، وستقود التقنيات المبتكرة دورة النمو الاقتصادي التالية في دبي. وتحرص دبي باستمرار على الابتكار لتلبية احتياجات مواطنيها والمقيمين والزوار، ونحن نهدف إلى أن يكون 25 ٪ من المباني بالتقنية ثلاثية الأبعاد وأن تكون نسبة 25٪ من جميع وسائل النقل بلا سائق بحلول عام 2030».

وختم سموه المقال بقوله: «تهدف مبادرة دبي الذكية إلى جعل دبي واحدة من أكثر المدن اتصالاً واستدامة في العالم. من المتوقع أن تكون حديقة محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر حديقة طاقة شمسية في موقع واحد في العالم. تعتبر البيئة محورا رئيسيا لاستراتيجيات التنمية لدينا، ولدينا خطط طموحة لتصميم مساحات حضرية مستدامة. و أتطلع نحو المستقبل، وأنا واثق من أن دبي ستواصل تعزيز قيادتها العالمية. لقد ضخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي «الدي إن إيه» الخاص بالتصميم على تحقيق جميع أهدافها».

القطاعات الرئيسية

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تناول تقرير «أوكسفورد للأعمال» بالتفصيل القطاعات الرئيسية لاقتصاد دبي التي تحقق نمواً جديداً وتعزز التنوع الاقتصادي المستمر في الإمارة، حيث استعرض «التقرير: دبي 2019» مساعي الإمارة للبناء على ميزاتها التنافسية وجذب مستثمرين جدد من خلال إنشاء مجموعة من مناطق التجارة الحرة، التي يجري دعمها من خلال توسيع البنية التحتية للموانئ والشحن.

وتطرق التقرير إلى الدور الرئيسي الذي يلعبه ميناء جبل علي، وهو أكبر منشأة من نوعها في المنطقة، في مساعدة دبي على تطوير قطاع النقل وتدعيم موقعها كمركز إقليمي للشحن.

وسلط التقرير الضوء كذلك على قطاع السياحة في دبي، الذي يعد منذ فترة طويلة مساهماً أساسياً في الاقتصاد على نطاق أوسع، مدعوماً بالأعداد الكبيرة من زوار الأعمال والترفيه الذين جاؤوا سعياً وراء مرافق المؤتمرات التي توفرها الإمارة وكذلك مراكز التسوق والعديد من عوامل الجذب الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، يعرض التقرير لأحدث التطورات بشأن تحضيرات دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020 مع اقتراب موعد إطلاق الحدث الهام.

وركز التقرير أيضاً على خطط الإمارة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للخدمات المالية، حيث يلقي الضوء على الدور الذي تلعبه الحلول التكنولوجية والابتكارات في إعادة تعريف المشهد في القطاع، كما يبرز الخطوات التي اتخذتها الإمارة لتوسيع أسواق رأس المال دبي وزيادة السيولة، ويشمل ذلك إدخال أدوات جديدة وتشجيع عمليات الإدراج الجديدة.

مبادرات رئيسية

قال التقرير: لطالما كانت حكومة دبي في طليعة التقدم التكنولوجي مظهرةً التزامها بتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يتضح من خلال مبادرات رئيسية، دبي الذكية، ومؤسسة دبي للمستقبل، وأوردت «مجموعة أوكسفورد للأعمال» أحدث التطورات وأهمها في هذا المجال، بما في ذلك تخفيف اللوائح التنظيمية لخدمة بروتوكول الصوت عبر الإنترنت، في خطوة من المتوقع أن تمهد الطريق لمزيد من التحسينات في الأطر العامة للقطاع.

مقابلات شخصية

ضم التقرير عدداً كبيراً من المقابلات مع شخصيات رفيعة المستوى، مثل سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية «اينوك»، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية، والدكتورة عائشة بنت بشر، مدير عام «دبي الذكية».

ويأتي «التقرير: دبي 2019» تتويجاً لأكثر من 12 شهراً من البحوث الميدانية التي أجراها فريق من محللي مجموعة أوكسفورد للأعمال. ويسعى التقرير إلى تقييم التوجهات والتطورات الحاصلة في الإمارة، بما في ذلك عوامل الاقتصاد الكلي، والبنية التحتية، والصيرفة وغيرها.

تعاون

كانت مجموعة أوكسفورد للأعمال قد أصدرت «التقرير: دبي 2019» بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي وشركة «برايس ووترهاوس كوبرز». وهو متوفر عبر الإنترنت بشكل مطبوع. وكانت ناسداك دبي و«مجموعة أوكسفورد للأعمال» قد اتفقتا العام الماضي على التعاون لتقديم معلومات مالية وتحليلات اقتصادية عالية الجودة للمستثمرين ومجتمع الأعمال.