«إس إل إس» يضيف 254 غرفة لفنادق دبي في 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «إس بي إي»، التي تدير وتشغل علامات فندقية عالمية، عن شراكة جديدة مع «دبليو أو دبليو للتطوير العقاري» تفتتح بموجبها أول منشأة فندقية تحمل علامة الضيافة «إس إل إس» في الشرق الأوسط. وسوف يضم «فندق إس إل إس دبي»، المقرر افتتاحه في الربع الثالث 2020 والمؤلف من 75 طابقاً، 254 غرفة فندقية فريدة التصميم، و371 وحدة سكنية مميزة، و321 شقة فندقية فاخرة. وسيكون الفندق الذي تبلغ تكلفته 1.8 مليار درهم أحد أطول الأبراج الفندقية والسكنية في المنطقة.

تتميز المنشأة الفندقية الجديدة، والتي تبعد 1.5 كم عن برج خليفة، بإطلالات على خور دبي والأفق العمراني لوسط مدينة دبي. كما يضم سطح البرج، بركتي سباحة بإطلالة لا متناهية في محيط مفتوح يتيح رؤية المدينة بزاوية 360 درجة. وستكون بركتا السباحة من أعلى المسابح في مدينة دبي والمنطقة.