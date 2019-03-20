شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك» أجلت مناقصة حقل دلما والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مددت شركة أدنوك موعد تقديم العروض الفنية لمشروع تطوير حقل غاز دلما حتى 25 مارس/آذار بدلا من 19 مارس الموعد السابق.
ونقلت «ميد» عن مصدر في الشركة قوله: «لقد تم تأجيل تاريخ تقديم العروض الفنية من قبل شركة أدنوك بهدف منح العارضين مزيداً من الوقت لإعداد العروض».
يذكر أن أدنوك جزأت المشروع إلى حزمتين من العقود تشمل الأولى الأعمال البرية والثانية الأعمال البحرية.
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