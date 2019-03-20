شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة لصيانة النمو بضمان تمويل «المتوسطة والصغيرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أطلقت مجموعة«أوكسفورد بيزنس جروب» يوم أمس في احتفال أقيم في بورصة«ناسداك دبي»تقريرها حول اقتصاد دبي لعام 2019، وتضمن الاحتفال جلسة حوارية حول مستقبل النمو الاقتصادي لدبي وتنافسية الإمارة وسبل الحفاظ على هذه التنافسية، ومن ضمن الأمور التي شملها الحوار تكلفة العيش وممارسة الأعمال في دبي وكيف تؤثر في تنافسيتها.

القيمة العائدة

في هذا السياق قال بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري إن التركيز على خفض التكلفة لا يجب أن يكون هو الأساس وإنما على القيمة العائدة على ما ينفقه المرء مؤكداً أن دبي تقدم بالفعل القيمة مقابل ما يتم إنفاقه في ظل التطوير المستمر في البنية التحتية وكل ما يضفي قيمة على العيش على مدى السنوات القليلة الماضية.

وأضاف أن التحدي الحقيقي يتمثل في الحفاظ على ما توفره دبي من قيمة للمقيمين فيها، مشيراً هنا إلى تراجع تكلفة العقارات في الفترة الأخيرة في دبي بصورة لافتة ما يصب في صالح تنافسية الإمارة لممارسة الأعمال.

ضمان حكومي

تطرق الحديث للمشاريع المتوسطة والصغيرة التي تعد جزءاً أساسياً من نسيج الاقتصاد لأي دولة، فهي محرك رئيسي للنمو وخلق الوظائف، وقال فان ليندر إن البنوك واجهت في الفترة الماضية مشاكل على مستوى المشاريع المتوسطة والصغيرة ما حد اليوم من شهيتها للإقراض للقطاع على الرغم من أن هذا النشاط من الممكن أن يحقق الكثير من الربحية للبنوك في حال اتبعت الأسلوب السليم في الإقراض، ولفت إلى أهمية وجود شراكة بين الحكومات والبنوك على هذا المستوى من خلال توفير ضمان حكومي يشجع البنوك على توفير التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة مع توزيع المخاطرة بنسبة 80 إلى 20% مثلا النموذج الذي تعتمده أنظمة عدة حول العالم بنجاح.

استقطاب الخبرات

من جانبها قالت رولا أبو منة الرئيس التنفيذي لبنك»ستاندرد تشارترد«في الإمارات إن دبي هدفت دوما لوضع نفسها في موقع متقدم

كمدينة عالمية، والمدن العالمية ليست رخيصة لتتمكن من استقطاب الخبرات والمهارات التي تأتي للعمل والتمتع بالعيش في دبي، ولفتت إلى عوامل جذب عدة تمثلها دبي منها موقعها المتميز ومطارها المتطور وبنيتها التحتية المتفوقة لافتة إلى أن هذا كله له ثمنه، وأضافت أن أسعار العقارات ولا شك باتت اليوم أقل مقارنة بالمستوى الذي وصلت له عام 2008، والحكومة لا تألو جهدا في سبيل الحفاظ على تنافسية الإمارة وجاذبيتها لقطاعات الأعمال.

واتفقت على تراجع شهية البنوك لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد ما واجهت من مشاكل قبل عامين، رغم أهمية القطاع الذي يعد من المحركات الرئيسية للنمو والابتكار. ولفتت إلى أهمية وضع إطار سليم لدعم شركات القطاع، وتحدثت عن وجود العديد من المبادرات الحكومية في الإمارات لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة، المبادرات التي حققت نجاحاً. كما أكدت أهمية الشفافية خاصة بالنسبة للشركات التي ترغب في إصدار دين في الخارج.

بنية تحتية متفوقة

من جهته، قال جرجي عبود، النائب الأول للرئيس والمدير العام لشركة»إس إيه بي«بمنطقة جنوب الشرق الأوسط إن دبي حافظت على تنافسيتها من خلال خلق بنية تحتية متفوقة. وتوقع ان يسهم إكسبو 2020 بالإضافة إلى خبرة دبي الاقتصادية ما يعزز تنافسيتها في المرحلة المقبلة. وقال إن تكلفة تأسيس الأعمال في دبي تبقى مقبولة لافتا بدوره إلى التراجع الواضح في تكلفة العقارات.

وتحدث من جهة أخرى عن محدودية الشهية للمخاطرة في المنطقة بصفة عامة العنصر الواجب تغييره لتحقيق النمو والتطور الاقتصادي، فعلى الرغم من تفوق الإمارات في تبني التكنولوجيا المتقدمة، إلا إنه ما زال هناك حاجة لتعزيز شهية المخاطرة على مستوى ريادة الأعمال والمشاريع المتوسطة والصغيرة.

تنافسية بيئة الأعمال

من جهتها قالت رندة بسيسو، مديرة كلية مانشستر للأعمال في الشرق الأوسط، بأن البنك الدولي صنف الإمارات في المركز ال 11 عالمياً من حيث سهولة ممارسة الأعمال وهذا أفضل مؤشر على تنافسية بيئة الأعمال في دبي لاسيما بعد انخفاض الإيجارات.

أهمية الشفافية

وأبرز هاني أشقر، شريك أول في شركة برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط أهمية الشفافية على مستوى تكلفة ممارسة الأعمال قائلاً إنه من المهم أن تعرف الشركة تحديداً ما سيتعين عليها إنفاقه حتى يتسنى لها اتخاذ قراراتها بوضوح. وتحدث عن ضريبة القيمة المضافة قائلاً إن تطبيقها كان سلساً في الإمارات ولم يؤثر على تكلفة الأعمال كونها لا تزيد على 5% وهي ضريبة على المستهلك في نهاية المطاف. ولفت إلى أن ما تخوفت منه الشركات في البداية لم يكن ارتفاع التكلفة وإنما الحاجة للإفصاح عن بياناتها المالية الأمر الذي لم تعتده في السابق.

وقال إن المستثمر عندما يرغب في اختيار دولة ما للاستثمار فإنه يراعي عدداً من العوامل أهمها جودة الحياة وهو الأمر الذي تتميز به دبي خصوصاً من حيث توافر المؤسسات التعليمية عالمية المستوى والقادرة على تخريج المواهب والكفاءات المناسبة لاحتياجات الأعمال عبر استقطاب أفضل الكفاءات البشرية في العالم للتدريس، منوهة أن قيادة دولة الإمارات دائماً ما تستثمر في مشروعات البنية التحتية وفي المشروعات الابتكارية التي تخدم المستثمرين مثل مسرع دبي المستقبل، ناهيك عن توافر الأمن والأمان والبيئة الأفضل للعيش والعمل.

فرص كثيرة للنمو

ولدى قرعه جرس افتتاح السوق في منصة ماركت سايت في ناسداك دبي أمس، أشار أوليفر كورنوك، رئيس التحرير في مجموعة أوكسفورد للأعمال، إلى أن دبي واجهت عدداً من التحديات الاقتصادية خلال الأعوام الماضية، لكن قطاعاتها الواسعة وغير النفطية أتاحت فرصاً كثيرة للنمو.

وقال كورنوك في هذا الصدد:«إن تصميم دبي على استباق أسواق إقليمية أخرى في تنويع اقتصادها أسهم في تطوير العديد من القطاعات مثل السياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات، حيث أصبحت هذه القطاعات جاهزة للاستثمارات الجديدة. كما أن توقعات صندوق النقد الدولي العالية للنمو بنسبة 3.7% لعام 2019 وزيادة الإنفاق الحكومي سيسهمان في تعزيز بيئة الأعمال».

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تطوير البنية التحتية

من ناحيته، نوّه بيلي فيتزهيربرت، المحرر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، بأنه على الرغم من تباطؤ نمو قطاع الإنشاءات والبناء، إلا أن الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية تحضيراً لمعرض إكسبو دبي 2020، إضافة إلى الإصلاحات الخاصة بتملك الأجانب، من شأنها أن تعزز النشاط الاقتصادي في الأشهر القادمة.

وقال في هذا السياق:«إن تحضيرات دبي لمعرض إكسبو تمضي على قدم وساق، في ظل التوقعات باستقطاب أعداد قياسية من الزوار خلال العام الذي سيعقد فيه المعرض. ويبحث تقريرنا في تطور البنية التحتية تحضيراً لاستقبال ما يصل إلى عشرين مليون زائر، كما يسلط الضوء على جهود الحكومة لضمان تحقيق نمو مستدام عقب إكسبو 2020».

سامي القمزي: الاستثمار في تعزيز الاستدامة

أكد سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن إدخال ضريبة القيمة المضافة بنجاح وبعناية سوف يسهم في تحقيق هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في تقليل اعتمادها على عائدات النفط والاستثمار في تعزيز الاستدامة وتعزيز اندماجها في الأسواق العالمية والانتقال إلى تنوع وإبداع قائم على اقتصاد المعرفة، وبالتالي فإن إيرادات ضريبة القيمة المضافة تعد مساهمة هامة في جهود تعزيز الوضع المالي الجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتماشى بشكل عام مع التوقعات نظرًا لأن الفترة الضريبية القياسية التي تم تحديدها هي ثلاثة أشهر، فإن هذا يعطي السلطات معلومات مفصلة في الوقت المناسب حول الأداء الاقتصادي العام، وهذا نموذج من البيانات لا يقدر بثمن يُكمل مصادر البيانات الأخرى، التي يمكن للسلطات تحليلها بالتفصيل قبل تصميم السياسات.

«غرفة دبي»: تسريع تطوير المشاريع

قال حمد بوعميم رئيس غرفة تجارة وصناعة دبي، في معرض حديثه عن أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القدرة التنافسية لدولة الإمارات وبيئة الأعمال فيها: توافقت الشركات في الإمارات العربية المتحدة سريعاً مع النظام الضريبي الجديد خلال عام 2018. بالإضافة إلى الفوائد المالية والتنظيمية، من المتوقع أن يكون لضريبة القيمة المضافة تأثير إيجابي على ثقة الشركات والمستثمرين حيث أنها توفرمزيداً من الشفافية في السوق، ما يقلل من الاعتماد على عائدات النفط وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي إدخال ضريبة القيمة المضافة إلى تحقيق إيرادات جديدة تقدر بمبلغ 3.3 مليار دولار في عام 2018، ترتفع إلى 5.4 مليار دولار بحلول عام 2019. و سيتم تخصيص 70٪ منها محلياً في كل إمارة، والجزء المتبقي إلى ميزانية الحكومة الاتحادية. تمثل هذه الأموال الإضافية زيادة كبيرة في ميزانيات الحكومات المحلية، والتي ستمكنها من تعزيز الكفاءة والإسراع في تطوير المشاريع.

وحول القطاعات التي من المقرر أن تقود توسيع علاقات دبي التجارية والاستثمارية مع أمريكا اللاتينية وإفريقيا في السنوات القادمة، قال: تم تحديد الخدمات المالية والزراعة وتجارة التجزئة واللوجستيات والسفر والسياحة باعتبارها القطاعات الرئيسية التي يمكن للشركات الإماراتية تعزيز تعاونها مع نظرائهم الأفارقة. لقد طورت العديد من الشركات الإماراتية حضورها في إفريقيا وهناك اهتمام قوي من جانب الشركات في دبي، حيث يدرس عدد من الشركات حالياً فرص التوسع. نتيجة لهذا الاهتمام والجهود المستمرة لمواءمة أهدافنا، نمت التجارة غير النفطية بين دبي وإفريقيا بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، لتصل إلى 35 مليار دولار في عام 2017. علاوة على ذلك، تعد أمريكا اللاتينية موطناً لكثير من المنتجين الزراعيين في العالم والمصدرين، وهذا يعني أن هناك مساحة كبيرة لتوسيع التجارة في هذا المجال، وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول أمريكا اللاتينية في مجال الأمن الغذائي.

أحمد بن سليم: مدينة وسيطة للأعمال

قال أحمد بن سليم، رئيس مركز دبي للسلع المتعددة إن حكومتنا ترى التحديات فرصاً لتوليد أعمال جديدة، ونود أن تكون دبي مدينة وسيطة للأعمال التجارية بين الدول الإفريقية والصين، حيث يمر حوالي 60٪ من الصادرات العالمية من الشاي عبر دبي، ويعزى ذلك جزئياً إلى حقيقة أن الهند والصين تستهلكان معظم إنتاجهما. من المهم أن تكون دبي المصدر الأول عالمياً لهذه السلعة.

من الأمثلة الأخرى الإعلان عن تأشيرة العشر سنوات وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على الذهب والماس، فكلمة السر هنا هي الرشاقة وسرعة الحركة.

حميد القطامي: توسع الرعاية الصحية

قال حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إنه مع زيادة عدد سكان الإمارة، توسع نطاق المؤسسات التي تعمل في قطاع الرعاية الصحية، لذا قامت وزارة الصحة بتبسيط عملية ترخيص المستشفيات والمراكز الصحية، وتقليل المدة المستغرقة لإصدار وتجديد التراخيص، كما أطلقت استراتيجية لتوجيه الاستثمارات في القطاع وتشجيع الاستثمار في المجالات ذات الأولوية. وأضاف القطامي أن عدد المهنيين في القطاع ارتفع بنسبة 15% في عام 2017، في حين زاد عدد المنشآت الصحية بنسبة 27%.

سيف الفلاسي: محرك عالمي للنمو

قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، إن الاقتصادات الناشئة في آسيا والشرق الأوسط تعتبر من أسرع الأسواق نمواً فيما يتعلق بالطلب على المنتجات النفطية المكررة، مشيراً إلى أن مستويات الدخل في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا تشهد نمواً ملحوظاً، بدعم من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي السنوي في حدود 3% إلى 7%.

ومن بين هذه الدول، تبرز الهند والصين، ليس فقط لحجمها، بل لنموها المطرد، وتوقع أن يستمر هذا التطور في العمل كمحرك عالمي للنمو الاقتصادي، بما فيها قطاع الطاقة.

عدنان شلوان: تحقيق الكفاءة

قال عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي، إن توسع عمليات الاندماج في الإمارات هو أمر منطقي تماماً، وذلك بالنظر إلى المشهد المالي الحالي مع وجود أكثر من 50 بنكاً تعمل في الدولة. ومع ذلك، لا يتوقع شلوان تغيّر المشهد التنافسي في القطاع نتيجة لذلك، موضحاً أنه ما دام هناك استراتيجيات لتحقيق للكفاءة، فإن هذه التغييرات ستجعل السوق أكثر قوة. وعلاوة على ذلك، فإن أكبر 4 بنوك، والتي تسيطر على ما يقرب من ثلثي القطاع، ستبقى مهيمنة على القطاع بسبب حجمها.

سعيد الطاير: نموذج للطاقة المستدامة

قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، (ديوا)،: «إن الطريق نحو مستقبل مستدام يعتمد بشكل أساسي على الطاقة الخضراء والمتجددة والابتكار»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعمل على تحقيق ذلك من خلال مبادرات؛ مثل: «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، والتي تهدف إلى توفير 75% من إجمالي الطاقة من مصادر الطاقة النظيفة في الإمارة بحلول عام 2050. كما تهدف إلى إنشاء نموذج للطاقة المستدامة، يساهم في دعم النمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة ومواردها.

سلطان بن سليّم: تطور الخدمات اللوجستية