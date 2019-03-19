كتب - عامر مصطفى
قال نادى نجيب، سكرتير عام الذهب باتحاد الغرف الصناعية، إن انخفاض سعر الذهب سيساهم فى ارتفاع الطلب، موضحا : " هى فرصة عظيمة، خاصة أننا مقبلون على عيد الأم، والجميع يقبل على شراء الذهب فى تلك المناسبة، والانخفاض جيد، وسيكون فى متناول الجميع".
وأضاف نجيب، خلال مداخلة هاتفية للإعلامية لما جبريل، عبر برنامج هنا العاصمة، المذاع على فضائية سى بى سى، أن الشعبة تحاول تخفيف الأوزان لكى يستطيع الجمهور أن يشترى، وحتى يصبح المنتج فى متناول الجميع، موضحاً أن الاوقية العالمية وصلت إلى 1200 دولار تم ارتفعت مرة أخرى إلى 1311 دولار وكلما...
كانت هذه تفاصيل خبر شعبة الذهب: انخفاض السعر يدعم الشراء.. ونحاول تخفيف الأوزان لزيادة الطلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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