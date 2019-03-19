كامل الوزير: ننفذ 321 مشروعًا بتكلفة 36.6 مليار جنيه

كتب- محمد شحاته عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري ورؤساء الشركات التابعة للهيئة بمقر الهيئة وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة. وأكد وزير النقل أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار توفير كل الدعم لرئيس وقيادات الهيئة لاستكمال هذه المشروعات بما يساهم في استكمال الطفرة الكبيرة لهذا المجال في مصر والذي كان من نتائجه تقدم مصر في مجال جودة الطرق وفقا لتصنيف التنافسية الدولية حيث أصبحت مصر في المركز 75 على مستوى العالم عام 2018 بعد أن كانت في المركز الـ 118 عام...

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