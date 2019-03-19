التكامل بين وزارة النقل ووزارة الاتصالات لتطوير الخدمات اللوجستية

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

رفع معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –ايده الله- وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بالموافقة على تولي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإشراف على قطاع البريد، ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية، واقتراح مشاريع أنظمته وتعديلاتها.

وفي هذا الصدد صرح العامودي بأن القرار يأتي مكملاً وداعماً لتحقيق أهداف المنصة اللوجستية ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والتي تعمل عليها المنصة مع شركائها نحو تحويل المملكة الى مركز لوجستي عالمي، لا سيما أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تتولى الاختصاصات التنظيمية والرقابية للخدمات البريدية والعمل على تطوير ومراجعة الأنظمة الخاصة بالقطاع.

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وأشار العامودي إلى أن القرار سيسهم في توفير فرص استثمارية جاذبه في القطاع اللوجستي عبر خدمات التسليم والتوصيل، ومن خلال توفير بيئة محفزة تساهم في نمو خدمات التجارة الالكترونية، وهذا ما يدعم توجه قيادتنا الرشيدة لتنويع القاعدة الاقتصادية واثبات متانة وقوة القطاع اللوجستي أمام المستثمرين.

وأكد وزير النقل أن تولي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإشراف على قطاع البريد، ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية، واقتراح مشاريع أنظمته وتعديلاتها سيسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في السوق المحلي ورفع كفاءة التشغيل لتحسين تجربة العميل.

من جانبه، ثمن معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه ثقة القيادة الرشيدة، مشيرا إلى ان القرار سيساعد على تطوير قطاع البريد مما يكون له بالغ الأثر في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

واختتم السواحه “إن القرار سيضع على عاتق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مسؤوليات أكبر للإسهام في وضع بصمة واضحة في مسيرة التنمية الشاملة، مؤكداً على أن التكامل بين الجهات الحكومية هو الأساس في تحقيق اهداف رؤية المملكة 2030، وتعزيز التوجه نحو التحول الرقمي في خلق فرص نمو حقيقية للاقتصاد الوطني

