شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المهندس الفضلي: المشروعات التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين لمدينة الرياض ستجعلها من أجمل مدن العالم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:12 مساءً, 19 مارس 2019 م المناطق - واس رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي, الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على إطلاق المشروعات النوعية في مدينة الرياض البالغة تكلفتها الإجمالية 86 مليار ريال.

وقال معاليه في تصريح صحفي: “إن هذه المشروعات الكبرى ستغير مدينة الرياض بشكل كبير وستجعلها من أجمل مدن العالم, إلى جانب إسهامها في رفع معدلات الأشجار إلى أعداد غير مسبوقة في المملكة, ورفع المساحات المطلوبة من منظمة الصحة العالمية من 9 إلى 28 متراً مربعاً.

وأبدى معالي المهندس الفضلي, سعادته بتوافق إطلاق هذه المشروعات مع فعالية “أسبوع البيئة السعودي 2019”, متوقعاً الكثير من المشروعات التي ستعم على مختلف مناطق المملكة, مباركاً للجميع هذه المشروعات.

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