وزير المالية: عرض قانون المشروعات الصغيرة على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل

أكد د. محمد معيط وزير المالية عرض مشروع قانون المشروعات الصغيرة بعد الانتهاء من إعداده على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في مؤتمر السياسة المالية العامة والذي عقد تحت عنوان «مناقشة الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة» بحضور أسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية وعدد من الخبراء الدوليين، لمناقشة آخر تطورات السياسات الضريبية وعلاقتها بوضع المالية العامة في مصر إلى جانب إلقاء الضوء علي آليات مكافحة التهرب الضريبي والسياسات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي في ضوء أفضل الممارسات الدولية من حيث إدارة الضرائب واثر توزيعها .

وأوضح أن القانون المقترح يتضمن حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية لتشجيع ضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي وتم مناقشة هذا القانون مع الجهات المعنية.

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