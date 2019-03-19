وزير المالية: مصر لن تتوانى عن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر لن تتوانى عن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته منذ 3 سنوات، واجتازت فيه العديد من الصعاب حتى أصبحت تسير على المسار الصحيح وهو ما تبرزه النتائج الإيجابية، وهو ما أشادت به كبري مؤسسات التصنيف العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في مؤتمر السياسة المالية العامة والذي عقد تحت عنوان “مناقشة الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة بحضور أسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية وعدد من الخبراء الدوليين، لمناقشة آخر تطورات السياسات الضريبية وعلاقتها بوضع المالية العامة فى مصر إلى جانب القاء الضوء علي آليات مكافحة التهرب الضريبي والسياسات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي في ضوء أفضل الممارسات الدولية من حيث إدارة الضرائب واثر توزيعها .

وأضاف: أشادت به كبري مؤسسات التصنيف العالمية وهو ما جعل الاقتصاد المصري يتصدى لأثار الأزمات العالمية التي تمثلت فى الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وارتفاع أسعار الطاقة عالميا وهو ما أبرزته مؤشرات نتائج الإصلاح الاقتصادي مما حفز المستثمرين وعدد من البنوك العالمية علي المشاركة لأول مرة في عمليات طرح السندات الدولية المصرية رغم انخفاض سعر العائد عليها مقارنة بالدول الأخرى .

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر التمويل للدولة ، مشيرا إلى قيام وزارة المالية مؤخرا بطرح سندات دولية لاقت إقبال كثيف من المستثمرين خاصة من دول شرق أسيا مثل كوريا والصين واليابان وهونج كونج وحققت الطلبات اكتتاب تخطى 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح بأسواق المال الدولية مما يعتبر نجاح كبير على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة.

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