شكرا لقرائتكم السلع الرأسمالية" يسجل أكبر زيادة نسبتها 1.75 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ ساعة في 19 مارس 2019 - اخر تحديث في 19 مارس 2019 / 18:46

واصل المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) خلال تعاملات اليوم ارتفاعه التدريجي للجلسة الثانية على التوالي ليؤكد بقاء فوق مستوى 8600 نقطة يوما ثانيا، جاء ذلك بدعم تحسن الطلب على الاسهم مقارنة بالجلسة السابقة.



وكان المؤشر العام أنهى جلسة أمس مرتفعا إلى مستوى 8658.95 نقطة في مقابل 8653.16 نقطة أول من أمس ، بزيادة قدرها 5.79 نقطة نسبتها 0.07 في المئة، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 832 نقطة تعادل 11.6 في المئة عند المقارنة بنهاية تعاملات 2018 البالغة 7827 نقطة.

أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا محدودا في معدلات ، إذ صعدت في السيولة المتداولة بنسبة 1.20 في المئة إلى 3.72 بليون ريال، في مقابل 3.67 بليون ، بينما هبط ارتفع الصفقات المنفذة بنسبة 14 في المئة إلى 134 ألف صفقة في مقابل 118 ألف صفقة، تراجع معها متوسط الصفقة الى 1321 سهم بنسبة 2.2 في المئة، و ارتفعت الكمية المتداولة 12 في المئة إلى 178 مليون سهم، في مقابل 159 مليون سهم لليوم السابق.

وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 178 شركة ، ارتفعت اسعار أسهم 88 شركة، وهبطت أسعار أسهم 93 شركة، واستقرت أسهم 6 شركة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 2.057 تريليون ريال بزيادة قدرها 2.48 بليون ريال نسبتها 0.12 في المئة.

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وأنهت قطاعا 10 قطاعا من السوق تعاملات أمس على ارتفاع في مؤشراتها ، تصدرها مؤشر السلع الرأسمالية الصاعد بنسبة 1.75 في المئة إلى 4124 نقطة، تلاه مؤشر الخدمات التجارية المرتفع بنسبة 1.07 في المئة الى 4270 نقطة، ثم مؤشر الاستثمار والتمويل الصاعد 0.99 في المئة الى 3724 نقطة.

وسجل مؤشر الاتصالات سابع أكبر زيادة نسبتها 0.52 في المئة الى 6536 نقطة، تلاه مؤشر المواد الاساسية بزيادة نسبتها 0.37 في المئة.

وفي المقابل تراجعت مؤشرات 9 قطاعات أخرى، كان أكبر خسارة مؤشر الخدمات الاستهلاكية المتراجع 1.45 في المئة، تلاه مؤشر تجزئة السلع الكمالية الهابط 1 في المئة، ثم مؤشر العقارات بخسارة 0.87 في المئة، ، فيما حقق المصارف خسارة نسبتها 0.03 في المئة الى 8165 نقطة.

وبنهاية تعاملات أمس، عاود سهم الراجحي تصدر قائمة الأسهم لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 353 مليون ريال نسبتها 9.5 في المئة، من تداول 3.5 مليون سهم تراجع سعره خلالها الى 100.20 ريال بخسارة 0.40 في المئة.

وحقق سهم سابك ثاني اكبر سيولة متداولة بلغت 216 مليون ريال نسبتها 6 في المئة، من تداول 1.7 مليون سهم، ارتفع سعره خلالها الى 125.20 ريال بنسبة 0.16 في المئة.