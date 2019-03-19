شكرا لقرائتكم صعود مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة يوماً ثانياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ ساعتين في 19 مارس 2019 - اخر تحديث في 19 مارس 2019 / 18:19

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم ارتفاعا في معدلات الاداء لليوم الثاني على التوالي، اذ صعدت قيمة الأسهم المتداولة 23 في المئة الى 49 مليون دينار في مقابل 40 مليونا لليوم السابق فيما ارتفعت الكمية المتداولة 2 في المئة الى 217 مليون سهم في مقابل 214 مليونا ، وارتفع عدد الصفقات المنفذة 15 في المئة الى 7234 صفقة في مقابل 6275 صفقة.



صاحب ذلك ارتفاعا في مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة للجلسة الثانية على التوالي ، إذ سجل مؤشر السوق الاول اكبر زيادة في البورصة بنسبة 1.07 في المئة تعادل 61 نقطة، صعودا الى مستوى 5750 نقطة في مقابل 5689 نقطة اليوم السابق، فيما سجل مؤشر السوق الرئيس اقل زيادة بين المؤشرات نسبتها 0.04 في المئة تعادل 2 نقطة الى 4781 نقطة في مقابل 4779 نقطة ، وصعد مؤشر السوق العام 0.77 في المئة تعادل 41 نقطة الى 5414 نقطة في مقابل 5373 نقطة لليوم السابق.

وجاء سهم « مشاريع » في صدارة الاسهم الرابحة ، بعد ارتفاع سعره 3.06 في المئة، وصولاً إلى 202 فلس، من تداول 1.03 مليون سهم، بلغت قيمتها 208.1 مليون دينار، نُفذت من خلال 113 صفقة.

واستقر سعر سهم « ميزان » عند 485 فلس، من تداول 220 الف سهم، قيمتها بلغت 107 الاف دينار، نُفذت من خلال 73 صفقة، فيما سجل سهم « خليج ب » أكبر سيولة متداولة لليوم الثاني بلغت 10.4 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها بنسبة 0.66 في المئة الى 307 فلس، جاءت من تداول 34.1 مليون سهم.