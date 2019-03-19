شكرا لقرائتكم "الخطوط البريطانية" تطلق رحلات مباشرة من الدمام إلى لندن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ ساعتين في 19 مارس 2019 - اخر تحديث في 19 مارس 2019 / 18:16

أعلنت "الخطوط الجوية البريطانية" اليوم الثلثاء إطلاق رحلات مباشرة من الدمام إلى مطار هيثرو في لندن ابتداءً من 1 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، حيث أصبح بإمكان المسافرين حجز تذاكرهم على هذا الخط منذ الآن.



ويوفّر الخط الجديد أول رحلات مباشرة من الدمام إلى لندن هيثرو على الإطلاق، بواقع رحلة يومياً، وستنطلق الرحلات من الدمام عبر البحرين. ومن المقرّر تسيير الرحلات المباشرة من مطار الملك فهد الدولي على متن طائرة من طراز "بوينغ 200-777" تضمّ 4 درجات سفر، لتصل إلى المبنى رقم 5 في مطار هيثرو.

وستصبح الدمام ثالث مدينة في المملكة العربية السعودية تصلها رحلات الخطوط الجوية البريطانية، حيث تسيّر الناقلة رحلاتها اليومية والمباشرة حالياً إلى كل من الرياض وجدة. وسيختصر هذا الخط اليومي المباشر بين الدمام ولندن مدّة السفر ثلاث ساعات أو أكثر، حيث لن يحتاج المسافرون للانتقال بالسيارة إلى البحرين أو المرور عبر الرياض (ترانزيت) للالتحاق برحلة لندن هيثرو من العاصمة.

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وقال رئيس المبيعات في "الخطوط الجوية البريطانية" لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الباسيفيك موران بيرغير: "هذا الخط الجديد بين الدمام ولندن يسلّط الضوء على أهمية المنطقة الشرقية والحاجة إلى وجود رحلات جوية سلسة إلى أوروبا والولايات المتحدة". وأضاف: "الرحلات المباشرة سيكون لها فوائد عديدة بالنسبة لرجال الأعمال المسافرين بين المنطقة الشرقية ولندن، التي تعتبر مركزاً رائداً للأعمال وعاصمة مالية لأوروبا، إضافة إلى توفيرها سهولة السفر إلى العاصمة البريطانية كوجهة لقضاء العطلات القصيرة".

وتبلغ قيمة أسعار التذاكر على خط الدمام – لندن 2480 ريالاً لدرجة "ورلد ترافيلير"، وثلاثة آلاف ريال لدرجة "ورلد ترافيلير بلاس"، و11310 ريالات لدرجة رجال الأعمال (كلوب ورلد) و18900 ريال للدرجة الأولى.

يُذكر أن هي إحدى خمس وجهات بعيدة المدى ستقوم "الخطوط البريطانية" بتسيير رحلات إليها عام 2019، الذي تحتفل فيه الناقلة بالذكرى المئوية لتأسيسها. والوجهات الأخرى هي بيتسبيرغ وتشارلستون في الولايات المتحدة، وأوساكا في اليابان، وإسلام أباد في باكستان، إضافة إلى عدد من الخطوط قصيرة المدى.