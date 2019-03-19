شكرا لقرائتكم بعثة صندوق النقد تزور تونس الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس - رويترز - | منذ 3 ساعات في 19 مارس 2019 - اخر تحديث في 19 مارس 2019 / 18:14

قال وزير الإصلاحات الاقتصادية في تونس توفيق الراجحي اليوم الثلثاء، إن بعثة صندوق النقد الدولي ستبدأ زيارة في 27 الجاري تستمر أسبوعين لإجراء مناقشات تتعلق بالمراجعة الخامسة من برنامج القرض المبرم مع تونس.



وتأتي الزيارة بعد نحو شهرين من زيادة الحكومة أجور حوالى 670 ألف موظف عام، في قرار دعا صندوق النقد تونس العام الماضي إلى تجنبه من أجل خفض عجز الموازنة. وقال الراجحي لوكالة "رويترز": "بعثة صندوق النقد ستزور تونس من 27 الجاري إلى 9 نيسان (أبريل) لإجراء مناقشات بخصوص المراجعة الخامسة من برنامج القرض." ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.

ووقعت تونس عام 2016 قرضاً مع الصندوق بقيمة 2.8 بليون دولار، لكن تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية عطل أحياناً تسلم بعض الشرائح. وحصلت تونس حتى الآن على 1.4 بليون دولار من إجمالي القرض.