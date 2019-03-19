شكرا لقرائتكم 43 مليون دينار مكاسب الاسهم البحرينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 4 ساعات في 19 مارس 2019 - اخر تحديث في 19 مارس 2019 / 18:11

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة بلغت 0.50 في المئة تعادل 7 نقاط، صعودا الى مستوى 1420.32 نقاط في مقابل 1413.32 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 6.21 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على استقرار عند مستوى 812.23 نقطة ، لتستقر خسارته منذ مطلع العام عند 1.32 في المئة.



Advertisements

وبالنظر الى الاجماليات، نجد ارتفاعا في معدلات الاداء، اذ صعدت كمية الأوراق المالية المتداولة أمس في "بورصة البحرين" الى 8.4 مليون سهم في مقابل 6.7 مليون بنسبة 25 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 2.46 مليون دينار في مقابل 2.04 مليون دينار اليوم السابق بنسبة 21 في المئة،، واستقر عدد الصفقات عند 103 صفقات.

وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 14 شركة، ارتفعت شركة واحدة ،وهبطت شركتان، واستقرت أسعار 11 شركة اخرى، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.71 بليون دينار بزيادة 43 مليون دينار نسبتها 0.50 في المئة

وواصل قطاع المصارف تصدر البورصة بعد ارتفاع السيولة المتداولة من أسهمه الى 2.25 مليون دينار بحريني، شكلت 87 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 7 ملايين سهم، نفذت من خلال 73 صفقة.

و تصدر سهم البنك الاهلي المتحد البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 1.88 مليون دينار، نسبتها 71 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 5.76 مليون سهم ، نُفذت من خلال 50 صفقة، تلاه سهم البحرين والكويت بسيولة بلغت 385 الف دينار، نسبتها 15 في المئة.