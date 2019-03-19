شكرا لقرائتكم 3.1 بليون ريال خسارة الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 8 ساعات في 19 مارس 2019 - اخر تحديث في 19 مارس 2019 / 15:54

حققت 44 في المئة من الأسهم القطرية نهاية تعاملات اليوم الثلثاء تراجعاً في أسعارها عند المقارنة بأسعارها في اليوم السابق ما يعادل 20 شركة من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها ، بينما ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، واستقرت شركتان، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 561 بليون ريال بخسارة 3.1 بليون ريال نستبها 0.56 في المئة.



وبالنظر الى الإجماليات، فنجد ارتفاعا في قيمة الاسهم المتداولة بنسبة 26 في المئة الى 407 ملايين ريال في مقابل 323 مليونا و ارتفعت الكمية المتداولة 50 في المئة الى 13.6 مليون سهم، في مقابل 9 ملايين ، و صعد عدد الصفقات المنفذة الى 6712 صفقة في مقابل 5814 صفقة بنسبة 15 في المئة.

الى 5814 صفقة في مقابل 4809 صفقات.

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وفشل المؤشر العام للبورصة في مواصلة الصعود، وتراجع بنسبة 0.16 في المئة من قيمته تعادل 16 نقطة هبوطاً الى 9957 نقطة في مقابل 5814 نقطة اليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع العام الى 3.32 في المئة.

و طاول الهبوط مؤشرات 6 قطاعات البورصة، تصدرها مؤشر العقارات بخسارة 4.12 في المئة الى 2006 نقاط، تلاه مؤشر المصارف الخاسر 0.85 في المئة الى 3726 نقطة، ثم مؤشر جميع الاسهم بخسارة نسبتها 0.77 في المئة وبلغت خسارة مؤشر النقل 0.57 في المئة الى 2228 نقطة.

وفي المقابل ارتفعت بقية المؤشرات تصدرها مؤشر الخدمات المرتفع 0.99 في المئة تعادل 73 نقطة الى 7431 نقطة، تلاه مؤشر الصناعة بزيادة 0.84 في المئة الى 3226 نقطة، ثم مؤشر التأمين المرتفع 0.69 في المئة.