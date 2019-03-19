"التموين": 16 يومًا فقط لاستخراج البطاقات التموينية

كتبت - عايدة رضوان أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انخفاض مدة استخراج بطاقات التموين إلى فترة لا تتعدى 16 يوما. وذكرت الوزارة في - بيان اليوم الثلاثاء - أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرا من مدير مديرية تموين الجيزة هشام كامل سعد الله، بشأن المدة الزمنية لفترة استخراج البطاقات التموينية، وذلك من خلال سحب المديرية عينات عشوائية للبطاقات لتحديد فترة دورة استخراج البطاقات الواردة للمديرية، وبالاستعلام عن موقف تلك البطاقات تبين أن الفترة المستغرقة ما بين تاريخ إنشاء الطلب وتاريخ وصول البطاقة...

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