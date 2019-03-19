شكرا لقرائتكم خبر عن «موسم الشرقية» يرفع معدلات الإشغال بالفنادق 85% والان نبدء بالتفاصيل

توقع متعاملون في قطاع الفندقة بالمنطقة الشرقية ارتفاع معدلات الاشغال في قطاع الايواء بأن تتجاوز نسبة 85% خلال فترة "موسم الشرقية"، الذي يستمر حتى 30 مارس الجاري، ويٌعد أكبر تظاهرة ترفيهية وسياحية نوعية تحتضنها المنطقة الشرقية،الى جانب المساهمة في تسريع وتيرة حركة النقل الترددي بالمنطقة.

وكشف مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقةالشرقية أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة عبداللطيف بن محمد البنيان أن عدد الفنادق والمنتجعات بالمنطقة وصل إلى 127 فندق ومنتجع، بها 19,721 غرفة، و910 وحدات سكنية مفروشة بها 21,483 غرفة، إلى جانب وجود 399 وكالة سفر، و96 منظم رحلات، و 88 مرشدا مرخصا .

وقال إن هذه الاحصائيات تدعم النشاط السياحي في المنطقة خلال "موسم الشرقية" والذي بالتأكيد سيسهم في رفع معدلات الاشغال في قطاع الايواء، لاستقطاب فعاليات الموسم المتميزة المزيد من الزوار وبتالي زيادة قوى الجذب السياحي ،الأمر الذي يساعد في ارتفاع معدلات الاشغال في قطاع الايواء السياحي .

وأبان البنيان، أن المنطقة الشرقية تمتلك قطاع ايواء سياحي عريض ومتنامي، من خلال المشروعات الفندقية العديدة التي تمت في السنوات الماضية والتي جاءت وفقاً لمعايير واشتراطات الترخيص والتصنيف التي اعتمدتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.