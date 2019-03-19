الاقتصاد

تراجع الدولار ينعش أسعار الذهب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار ينعش أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع سعر أونصة الذهب خلال تعاملات اليوم أثر التراجع الذي طرأ على الدولار الأمريكي في ظل وجود بيانات سلبية من الولايات المتحدة ترجح فرص أن يشير (البنك المركزي الأمريكي) إلى تبني موقف يميل إلى تيسير السياسة النقدية في اجتماعه المقرر هذا الأسبوع.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة إلى 1307.12 دولارات للأونصة، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 1306.70 دولارات للأونصة.

وتراجع من المعادن النفيسة الأخرى الفضة بنسبة 0.4 في المئة إلى 15.38 دولارًا للأونصة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع الدولار ينعش أسعار الذهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى