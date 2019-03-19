شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار ينعش أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع سعر أونصة الذهب خلال تعاملات اليوم أثر التراجع الذي طرأ على الدولار الأمريكي في ظل وجود بيانات سلبية من الولايات المتحدة ترجح فرص أن يشير (البنك المركزي الأمريكي) إلى تبني موقف يميل إلى تيسير السياسة النقدية في اجتماعه المقرر هذا الأسبوع.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة إلى 1307.12 دولارات للأونصة، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 1306.70 دولارات للأونصة.

وتراجع من المعادن النفيسة الأخرى الفضة بنسبة 0.4 في المئة إلى 15.38 دولارًا للأونصة.