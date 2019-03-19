الان تتابع تراجع الدولار الأمريكي ينعش أسعار الذهب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
ارتفع سعر أونصة الذهب، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، إثر التراجع الذي طرأ على الدولار الأمريكي في ظل وجود بيانات سلبية من الولايات المتحدة ترجح فرص أن يشير البنك المركزي الأمريكي إلى تبني موقف يميل إلى تيسير السياسة النقدية في اجتماعه المقرر هذا الأسبوع.
وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1307.12 دولارات للأونصة، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1306.70 دولارات للأونصة.
وتراجع من المعادن النفيسة الأخرى الفضة بنسبة 0.4% إلى 15.38 دولارًا للأونصة.
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