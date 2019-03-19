استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادرت الأرصفة 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة بالإضافة إلى 15 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادرت 780 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 45098 طنا من البضائع العامة منها 120 سيارة نقل محملة بـ 5591 طن قمح ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 153010 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 40776 طنا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 4200 طن يوريا و800 طن يوريا معبأ و14647 طن فوسفات و5700 طن علف و2168 طن علف و2000 طن كسب صويا و2100 طن ملح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميناء دمياط يستقبل 10 سفن ويصدر 4 آلاف طن يوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.