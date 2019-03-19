"وصلت 50 ألف جنيه".. 19 سيارة انخفضت أسعارها في مارس

كتب - محمود أمين:

أعلن عدد من وكلاء العلامات التجارية في السوق المصري عن تحريك أسعار نحو 19 سيارة جديدة خلال شهر مارس الجاري، وتراوحت قيم التخفيض بين 2000 وحتى 50.000 جنيه.

وتصدرت العلامات الآسيوية قائمة السيارات التي شملتها التخفيضات، الأمر الذي فسره خبراء بأنه محاولة لمنافسة العلامات الأوروبية التي تراجعت أسعارها بالتزامن مع تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات ذات المنشأ الأوروبي.

وتحمل السيارات التسعة عشر العلامات التجارية لـ"هيونداي وسانج يونج الكوريتين وشيري وجيلي وجاك وإم جي وفاو الصينية، بالإضافة إلى أوبل...