"النصر" و"نيسان" تتفقان على إنتاج 100 ألف سيارة سنويا في مصر

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن اتفاق المبدئي مع شركة نيسان اليابانية للدخول في شراكة مع شركة النصر للسيارات، لإنتاج نحو 100 ألف سيارة سنويًا، من المستهدف رفع نسبة المكون المحلي فيها مع التركيز على تصدير معظم الإنتاج إلى الخارج، على أن يتم توقيع العقد النهائي بعد ثلاثة أشهر.

وأوضح توفيق، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2019" الذي تنظمه شركة "المال جي تي إم" تحت عنوان "فرص تؤرقها المخاطر، أن الأصول المملوكة للشركات التابعة للوزارة تتنوع بين أصول عقارية وحقوق ملكية في شركات سواء تابعة أو مشتركة،...