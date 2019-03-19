البرلمان يمنح 11 وزارة مهلة لتسليم موازناتها بالأسلوب الجديد

كتب: محمد يوسف
منحت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، لتطبيق موازنة البرامج والأداء، مهلة لـ11 وزارة لتطبيق موازنة البرامج والأداء حتى 31 مارس الحالي، لتقديم مشروعات موازناتهم للعام المالي 2019/2020 وفقا للأسلوب الجديد.
وأكدت المهندسة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية، خلال اجتماع اليوم، أهمية تقديم مشروعات الموازنات وفقا للنموذج الموحد لموازنة البرامج والأداء المُعد سلفا من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الذي يتضمن اسم البرنامج بشكل محدد، وتقييم الوضع الحالي للبرنامج، وأهميته الاقتصادية...
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