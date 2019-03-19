شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية ثالث المملكة فى التسوق عبر الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

- الملابس والأحذية أكثر السلع المشتراه ثم الحاسبات والهواتف

- الفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة في مقدمة الفئات المتسوقة

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، عن أولى نتائج مسح سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة للعام 2018م، التي أظهرت ارتفاع نسبة التسوق عبر الإنترنت في العام 2018م إلى 49.9%، مقابل 47.90% للعام 2017م، ومقابل 37.3% للعام 2016م.

وأوضحت نتائج الدراسة التي ستستعرضها الهيئة مع عدة دراسات في منتدى مؤشرات سوق الاتصالات وتقنية المعلومات غدًا، أن الإناث هن الأعلى تسوقًا عبر الإنترنت لعام 2018م بنسبة بلغت 51.7%، بينما بلغت نسبة الذكور 48.6%.

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وتباينت نسب التسوق عبر الإنترنت في الدراسة التي شملت 10000 مستخدم لخدمات الاتصالات، بحسب الفئات العمرية، فجاءت الفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة، في مقدمة الفئات المتسوقة عبر الإنترنت بنسبة 65.20% من عدد مستخدمي الإنترنت، تلتها الفئة العمرية من 30 إلى 34 سنة بنسبة 63.20%، ثم الفئة العمرية من 25 إلى 29 سنة بنسبة 61.80%.

وبالنظر إلى التسوق عبر الإنترنت لعام 2018م حسب المنطقة، كشفت الدراسة أن منطقة الجوف تعد الأعلى تسوقًا عبر الإنترنت بين مناطق المملكة بنسبة 65.20% من مستخدمي الإنترنت، تلتها منطقة حائل بنسبة 62.90%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 55.20%.

أما أبرز أنواع السلع المشتراه عبر الإنترنت "السلع الملموسة" في 2018م، فكانت سلع "الملابس، الأحذية وملحقاتها" بنسبة 69.70%، وسلع "الحاسبات الآلية، والهواتف ذكية" بنسبة 46.90%.

وبينت الدارسة بأنه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، تباينت نسب استخدام طرق السداد الإلكترونية للتسوق عبر الإنترنت، إذ بلغت تلك النسبة 41.10% من المتسوقين عبر الإنترنت في 2018م، في مقابل 37.70% للعام 2017، ومقابل 21.40% في العام 2016م.