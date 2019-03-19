الان تتابع ارتفاع أسعار الذهب بفضل التوقعات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

ارتفع البلاديوم إلى مستوى قياسي اليوم الثلاثاء في الوقت الذي أضيف فيه تهديد فرض حظر على بعض الصادرات الروسية من المعدن إلى المخاوف بشأن المعروض من المعدن المستخدم في الحفز الذاتي.

وصعد الذهب بفضل توقعات بأن يظل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على موقفه الذي يميل إلى تيسير السياسة النقدية في اجتماعه هذا الأسبوع.

وارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1589.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 1593.77 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

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وتضاعف سعر المعدن، الذي يستخدم بشكل أساسي في المحولات التحفيزية، إلى المثلين تقريبا منذ منتصف أغسطس آب وارتفع نحو 26 بالمئة منذ بداية العام.

وتدرس روسيا، وهي منتج كبير للمعدن، فرض حظر على صادرات المعادن النفيسة المستعملة والبقايا المعدنية لتعزيز المعالجة

المحلية للمواد.

في غضون ذلك، زاد الذهب 0.3 بالمئة إلى 1307.12 دولار للأوقية،في حين تراجع الدولار مقتربا من أدنى مستوى في أسبوعين والذي بلغه في الجلسة السابقة بفعل تنامي التوقعات بأن المركزي الأمريكي سيتحول صوب تبني موقف أكثر تيسيرا للسياسة النقدية.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة نحو 0.4 بالمئة إلى 1306.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع السعر الفوري للفضة 0.4 بالمئة إلى 15.38 دولار للأوقية، بينما قفز البلاتين واحدا

بالمئة إلى 838.62 دولار للأوقية.