قرار جمهوري بدمج الشركة العربية البريطانية «إبيكو» في «مصنع المحركات»

نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2019، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمج الشركة العربية البريطانية للمحركات “إبيكو” التابعة للهيئة العربية للتصنيع في (مصنع المحركات) بالهيئة العربية للتصنيع.

وينص القرار على أن يحل (مصنع المحركات) محل الشركة المدمجة في كل حقوقها والتزاماتها، وتؤول إليه كل أصول وممتلكات الشركة المدمجة، وعلى أن ينقل العاملون بالشركة العربية البريطانية للمحركات (إبيكو) إلى (مصنع المحركات) بذات الربط المالي والفئات الوظيفية.

ا ش ا

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