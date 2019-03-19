181 مخالفة في منافذ بيع إطارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة جولات تفتيشية في مختلف مناطق المملكة أواخر فبراير، شملت 3601 منشأة ومنفذ بيع للإطارات، للتحقق من الالتزام بالمواصفات والمقاييس السعودية لكفاءة الطاقة للإطارات.

ونتج عن الجولة ضبط 181 منشأة مخالفة، تنوعت مخالفاتها ما بين عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الإطار أو وجودها بالمكان الخاطئ، إضافة إلى اختلاف تصميم شكل البطاقة حسب المنصوص عليه بالمواصفة أو وجودها تالفة أو ممزقة، إلى جانب وجود معلومات خاطئة على البطاقة.

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وتأتي هذه العملية في إطار الجهود التي تبذلها جهات حكومية عدة تعمل كمنظومة واحدة تحت مظلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، والذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها، بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث ينفذ هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة تشمل وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وتهدف هذه الجولات الرقابية المتكررة إلى متابعة التزام موردي الإطارات لاشتراطات المواصفات القياسية السعودية في مجال كفاءة الطاقة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لخفض استهلاك الطاقة في قطاعات رئيسة عدة، من بينها قطاع النقل الذي يصاحبه تنام مستمر يستلزم مواجهته من خلال الاشتراطات والإجراءات المعينة على ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك.

المخالفات: