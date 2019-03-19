25 فريقا في المرحلة الثانية لبرنامج مسرعة القطاع الصحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بالشراكة مع وزارة الصحة في الرياض المرحلة الثانية لبرنامج مسرعة القطاع الصحي والمتمثلة بالمعسكر التدريبي الذي يستمر لمدة 5 أيام، حيث يركز في هذه المرحلة على تطوير أفكار 25 فريقا تأهلت من المرحلة الأولى، وذلك من خلال موضوعات مخصصة تشمل أساسيات نماذج الأعمال، وبناء خطط التنفيذ، والتسويق والمالية، والأنظمة والقوانين الطبية.

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وشهد برنامج مسرعة القطاع الصحي في مرحلته الأولى المتمثلة بـ»مخيم توليد الأفكار» مشاركة 78 فريقا و27 مرشدا قدموا 127 جلسة إرشادية على مدى ثلاثة أيام، وتضمن مجموعة من ورش العمل والمحاضرات والفعاليات المختلفة، لتدريب رياديي الأعمال على عدد من الأفكار الإبداعية وتوليد الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ريادية، وكيفية تقديم وتسويق وعرض الأفكار أمام لجنة المحكمين، وكيفية الدخول في المنشآت الناشئة وإنشائها والتسويق لها.

وستبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة والمتمثلة في»مسرعة القطاع الصحي» مطلع أبريل المقبل وتستمر لمدة 90 يوما، حيث ستتضمن تأهيل 12 فريقا سيحصلون على برنامج خاص للإرشاد والتدريب على أيدي مرشدين وخبراء ومدربين، إلى جانب الدعم المالي من خلال تقديم منحة مالية تصل إلى أكثر من 125 ألف ريال، وإعداد تلك الفرق لعرض مشاريعها على المستثمرين في حفل التخرج، وذلك من خلال جلسات تطوير العروض وأساسيات تقديمها.

وقد بدأت «منشآت» أخيرا في استقبال طلبات الترشح والالتحاق في أول مسرعة أعمال صحية، حيث اشترطت لقبول طلبات الترشح أن تكون أفكار المشاريع المتقدمة قادرة على المساهمة في إيجاد حلول لبعض المشاكل في القطاع الصحي وقابلة للتنفيذ، وأن تكون الأفكار مبتكرة وفريدة من نوعها، ولديها مكونات التميز عن الأفكار المشابهة، كما يشترط أن تكون للفكرة فرصة وطلب في السوق، وأن تكون مستدامة وقابلة للتطوير، مع وجود فرصة كبيرة للنمو والتوسع.