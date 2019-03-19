طرح مخطط ''أعالي مكة'' بالمزاد العلني اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تعتزم شركة سمو العقارية وشركة عقارات للتطوير والتنمية اليوم طرح مخطط ''أعالي مكة'' الواقع داخل حد الحرم بمزاد علني تنظمه شركة أدير العقارية وشركة أدار، وذلك في قاعة ليلتي بمدينة جدة بعد صلاة العصر.

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وأشار المدير العام لشركة عقارات للتطوير والتنمية المهندس عبدالهادي الرشيدي إلى أن ''أعالي مكة'' تتمتع بالكثير من المميزات، أبرزها أنها تقع في مدينة مكة المكرمة التي تعد أفضل مدينة للاستثمار العقاري في المملكة لعوامل عدة، منها الطلب المتزايد والمستمر على العقار في مكة، مما يجعل فرص الاستثمار فيها متعددة وذات جدوى عالية، وتضمن هذه الحركة المستمرة دوام السيولة المالية وعدم تأثرها بالأزمات العالمية.

وبين الرشيدي أن مكة تشهد خلال هذه الفترة تحديدا نشاطا عقاريا واسعا، وارتفاعا ملحوظا في عدد المشاريع والاستثمارات العقارية فيها، بسبب الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة السعودية لهذه المنطقة على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن شركة عقارات طورت العديد من المشاريع السكنية والاستثمارية عبر إيجاد حلول تنموية في تأسيس بنية تحتية حديثة لهذه المشاريع وتحت مظلة إيجاد الحلول التنموية.

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي لشركة سمو العقارية المهندس جارالله آل عمره أن ''أعالي مكة'' تتميز بوقوعها داخل حد الحرم بإطلالتها المباشرة على طريق جدة مكة السريع، بالإضافة إلى تمركزها حول شبكة طرق رئيسة شريانية تربطها بجميع المواقع الحيوية والمهمة في المنطقة بتوزيع ذكي للشبكات الداخلية والمداخل والمخارج، مما يضمن سهولة التنقل لتكون بذلك علامة فارقة ضمن أهم المشاريع الاستثمارية السكنية في مكة المكرمة.