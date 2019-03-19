مسح شامل لسوق الاتصالات بالمملكة يستهدف الفئة العمرية بين 10 و74 سنة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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فيما استهدف مسح سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة لعام 2018، الفئة العمرية من 10 سنوات إلى 74 سنة، توزعت العينة بين 62% من السعوديين، و38% من غير السعوديين المقيمين في المملكة، شكل الذكور منها نسبة 59%، فيما شكلت الإناث 41%.
وتكشف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات غدا عن نتائج المسح في المنتدى السنوي لمؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي تقيمه الهيئة بعنوان «تحول رقمي لوطن طموح»، تحت رعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله السواحه، بالإضافة إلى مناقشة أبرز اتجاهات التحول الرقمي في المملكة من خلال جلسات نقاشية وحوارية، وبمشاركة نخبة من الخبراء في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضحت الهيئة أن نتائج المسح تعد دراسة تحليلية شاملة لسوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، تجريها الهيئة على نحو سنوي، سعيا للكشف عن تفاصيل الحالة الراهنة للسوق، وعن سلوك المستخدمين وعاداتهم في التعامل مع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
وبينت الهيئة أنها تهدف من هذه الدراسة إلى وضع تصور لتوجهات المستخدمين في استخدام أجهزة الحاسب الآلي والانترنت وتقنياتها، ودراسة المعوقات التي تحول دون استخدام تلك التقنيات.
وأشارت إلى استنادها في تحديد عينات الدراسة لبيانات السكان الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء من حيث التحليل الديمجرافي للسكان، وفق المناطق الإدارية والجنسية والجنس والفئات العمرية، كما تم استهداف حصة تبلغ نحو 35% من أرباب الأسر.
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