15 خدمة في تطبيق «سكني»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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دشن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان أمس نسخته الحديثة من تطبيق «سكني» للأجهزة الذكية التي تدعم نظامي التشغيل على أجهزة أبل وأجهزة الأندرويد، حيث يقدم للمستفيدين أكثر من 15 خدمة، تمكنهم من التعرف على الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج للأسر الراغبة في الاستفادة من برامج وخيارات وزارة الإسكان بكل يسر وسهولة، ومن أي مكان وفي كل الأوقات، إضافة إلى إمكانية التعرف على المشاريع السكنية وحجز المواعيد لزيارتها.
ويتضمن التطبيق الرسمي لبرنامج «سكني»، والذي يدعم اللغة العربية عددا من الخدمات التي يحتاجها المستفيدون ابتداء من التسجيل واستكمال البيانات، واستعراض قائمة المسجلين والمستفيدين من الدفعات السابقة للبرنامج، والحلول والمشاريع السكنية المتوفرة في كل منطقة ومدينة، كما أنه يتيح إمكانية حجز المواعيد لزيارة المشاريع لاستكمال إجراءات الحجز النهائي في موقع المشروع.
ويضم التطبيق كذلك دليلا تفصيليا بإحصاءات المستفيدين، وإمكانية الوصول والتعرف على برامج الوزارة الأخرى وتقديم المساعدة الالكترونية، وكتابة الشكاوى والمقترحات، والأسئلة الشائعة حول البرنامج وجميع الخيارات المتوفرة وشروط الدعم لجميع المواطنين، كما يقدم التطبيق خدمة التنبيهات وتفضيل الخيارات المرغوب فيها، علاوة على أخبار المركز الإعلامي للوزارة وإمكانية الاطلاع وتحميل تقارير سكني الشهرية.
ويراعي التطبيق مبادئ الخصوصية وأحدث معايير الحماية الأمنية، لكي يتمكن المستخدم لمختلف برامج وخيارات الوزارة من تنفيذ الخدمات المطلوبة واستعراض البيانات الشخصية بشكل آمن وبسيط، كما اهتم البرنامج بتطبيق معايير تحقيق الفائدة لمستخدميه لتعزيز الاستفادة من البرنامج والمعلومات التي يتيحها بشكل تفاعلي.
أبرز خدمات تطبيق
- التسجيل واستكمال البيانات
- استعراض قائمة المسجلين والمستفيدين
- الحلول والمشاريع السكنية المتوفرة بكل منطقة ومدينة
- حجز المواعيد لزيارة المشاريع لاستكمال إجراءات الحجز
- دليل تفصيلي بإحصاءات المستفيدين
- الوصول والتعرف على برامج الوزارة
- تقديم المساعدة الالكترونية
- كتابة الشكاوى والمقترحات
- الأسئلة الشائعة حول البرنامج
- شروط الدعم لجميع المواطنين
- خدمة التنبيهات وتفضيل الخيارات المرغوب فيها
- أخبار المركز الإعلامي للوزارة
- الاطلاع وتحميل تقارير سكني الشهرية.
كانت هذه تفاصيل خبر 15 خدمة في تطبيق «سكني» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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