العمل تطلق «مواءمة» للمنشآت المتوسطة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس المرحلة الثانية من برنامج «مواءمة» التي تستهدف المنشآت المتوسطة، من أجل تحفيزها على تطوير بيئة عملها لتكون مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يحقق إدماجهم في سوق العمل.

ويأتي إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، كأولى مبادرات قطاع التنمية، الـ45 التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي تحت عنوان «بناء وتمكين»، كما أنها تندرج تحت هدف «تمكين اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل» أحد أهداف برنامج التحول الوطني 2020 والمنبثق عن رؤية المملكة 2030.

ويهدف برنامج مواءمة إلى تحفيز المنشآت المشغلة للأشخاص ذوي الإعاقة، على تطوير بيئة عملهم لتكون مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة بما يحقق إدماجهم في سوق العمل.

ويضم البرنامج معايير عدة، يتم تقييم المنشأة بناء عليها لمعرفة الجوانب التي تحتاج إلى تطوير في بيئة العمل، وهي: المعرفة، الالتزام، التوظيف، تقنية المعلومات والاتصالات، المرافق، التواصل، المنتجات والخدمات، إدارة الموارد البشرية.

وتستفيد المنشآت الحاصلة على شهادة المواءمة من معادلة 4:1 للسعودة وفقا للضوابط المعمول بها في برنامج نطاقات، وبإمكان المنشآت الحصول على شهادة مواءمة من خلال التقديم عليها الكترونيا عبر الموقع الالكتروني: www.Mowaamah.sa.

ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنشآت المتوسطة للحصول على شهادة مواءمة، من أجل المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

المرحلة الثانية من برنامج »مواءمة«

تستهدف المنشآت المتوسطة

Advertisements

ما هي معايير تقييم المنشأة؟

- المعرفة

- الالتزام

- التوظيف

- تقنية المعلومات والاتصالات

- المرافق

- التواصل

- المنتجات والخدمات

- إدارة الموارد البشرية

ماذا تستفيد المنشآت من شهادة المواءمة؟