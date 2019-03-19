الإسكان تكشف موعد إعلان أسماء وأولويات حاجزى شقق الإعلان العاشر

آمنة عبدالعظيم

كشف عبدالله رشدى نائب الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، عن إعلان أسماء المتقدمين لحجز شقق الإعلان العاشر لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل وترتيب أولوياتهم خلال أيام وبحد أقصى منتصف الأسبوع المقبل. وأوضح رشدى لــــ"صدى البلد"، أن عدد الحاجزين بلغ نحو 210 ألف شخص، وتم فحص أوراق أغلبهم وتحديد موقفهم ومدى مطابقة حالتهم لشروط الحجز واستحقاق الحاجز للوحدة، وفقا لأولويته التى تؤثر فيها عدة عوامل من بينها السن والدخل وعدد أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية. وتابع رشدى ، أن تحديد الأولويات سيتبعه...

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