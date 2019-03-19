انهيار جديد للدولار أمام الجنيه.. الأسباب والتوقعات

انخفاض جديد في قيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، تفتح الباب لتكهنات جديدة بتراجعات متتالية للعملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، الأمر الذي يؤشر إلى سير مصر في الاتجاه الصحيح من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

بلغت قيمة تراجع الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات الإثنين 18 مارس مابين 6 إلى 7 قروش فى البنوك، حيث خسرت العملة الخضراء فى عدد من البنوك منها البنك الأهلي وبنك مصر والعربى الأفريقى الدولى والمصرف المتحد نحو 6 قروش، ليسجل نحو 17.28 جنيه للشراء و 17.38 جنيه للبيع.

وسجل الدولار بالبنك التجارى الدولى نحو 17.27 جنيه للشراء و17.37 جنيه...