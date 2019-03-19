انخفاض جديد في قيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، تفتح الباب لتكهنات جديدة بتراجعات متتالية للعملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، الأمر الذي يؤشر إلى سير مصر في الاتجاه الصحيح من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي.
بلغت قيمة تراجع الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات الإثنين 18 مارس مابين 6 إلى 7 قروش فى البنوك، حيث خسرت العملة الخضراء فى عدد من البنوك منها البنك الأهلي وبنك مصر والعربى الأفريقى الدولى والمصرف المتحد نحو 6 قروش، ليسجل نحو 17.28 جنيه للشراء و 17.38 جنيه للبيع.
وسجل الدولار بالبنك التجارى الدولى نحو 17.27 جنيه للشراء و17.37 جنيه...
كانت هذه تفاصيل خبر انهيار جديد للدولار أمام الجنيه.. الأسباب والتوقعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.