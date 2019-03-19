شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الحصان: "تداول" تنتظر 20 مليار دولار من صناديق خاملة بعد الترقيات الأخيرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد المدير التنفيذي لشركة السوق المالية "تداول" أن ترقيات السوق السعودية على المؤشرات الثلاثة "فوتسي راسل" و"إس أند بورز" و"جي بي مورجان" ستدخل تدفقات بـ20 مليار دولار اأمريكي من الصناديق الخاملة أو "غير النشطة".

وأوضح خالد الحصان في مقابلة مع "العربية"، أن ترقية السوق لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة سيدخل تدفقات بحدود الـ5 مليارات دولار ، "تمثل 500 مليون دولار منها كمرحلة أولى، وهذا ما دخل بالفعل في مزاد إغلاق جلسة تداولات الخميس الماضي".

وأضاف: "المرحلة الأولى هي مرحلة تثقيفية للمتعاملين في السوق كمستثمرين محليين سواء أفراد أو مؤسسات للانضمام، أو كشركات عاملة في السوق".

وكشف عن تغيرات لتطوير هذه الآلية في الانضمام حيث سيتم طرح بالنصف الأول من العام نوع من الأوامر الجديدة التي ستسمح للمستثمرين بالتداول بعد مزاد الإغلاق على سعر المزاد، وهذا سيعطي وقتا أكبر في مزاد الإغلاق وأريحية لسعر التنفيذ.

وأشار إلى أنه يجري العمل على إتاحة وقت إضافي في مزاد الإغلاق، وكذلك إتاحة الصفقات الخاصة بعد الساعة الثالثة بتوقيت السعودية.

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وبدأت أولى مراحل ترقية السوق المالية السعودية "تداول" للمؤشرين العالميين فوتسي راسل وإس آند بي داو جونز اليوم الإثنين الموافق 18 من الشهر الجاري بحسب أسعار إقفال يوم 14 من مارس الجاري.

وتوقع تقرير حديث لمجموعة هيرميس أن تؤدي مراجعة أوزان مؤشرات "فوتسي"، التي تدخل حيز التنفيذ يوم الخيمس الماضي، إلى دخول تدفقات بأكثر من 1.3 مليار دولار إلى الأسواق الخليجية المدرجة بمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.

وكانت مؤسسة فوتسي راسل قد أعلنت مارس الماضي عن تصنيف السوق السعودية كسوق ثانوية ضمن الأسواق الناشئة.

وأشارت إلى أن السوق السعودي سيكون الأكبر وزناً في المؤشر بمنطقة الشرق الأوسط حيث يبلغ وزنه 2.7% من مؤشر الأسواق الناشئة وقد ترتفع هذه النسبة لنحو 4.6% في حال تم إدراج شركة أرامكو.

وكانت "أخبار اليوم" قد أشارت في تقرير سابق إلى أن السوق السعودي على موعد مع تدفقات تقترب قيمتها من 3 مليار دولار (11.3 مليار ريال) حال ترقيتها لقائمة الأسواق الناشئة بمؤشر "فوتسي".

وفوتسي للأسواق الناشئة هو مؤشر تم تدشينه في عام 2000، وهو مبني على القيمة السوقية للشركات المدرجة ضمنه مع تعديله لاحتساب نسبة الأسهم الحرة لهذه الشركات.