شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" تتهيأ لاستقبال إدراجات خليجية مزدوجة وتعتزم إطلاق المشتقات قريبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية "تداول" إن السوق تطلع للإدراج المزدوج من الأسواق الخليجية، وقد وقعت شركة مركز المقاصة التابعة لتداول اتفاقيتين اليوم مع سوقي أبوظبي والبحرين لجذب شركات مدرجة في هذه الأسواق للسوق السعودية كمرحلة أولى للإدراج المزدوج".

وتابع خالد الحصان في مقابلة مع قناة العربية: هناك شركات كبيرة تعمل في الأسواق الخليجية تحتاج إلى سيولة، وهذا ما أثبته السوق السعودي خلال السنوات الماضية عن توفر هذه العوامل، وهذا ما سيؤدي إلى تطوير التواجد الإقليمي بين الأسواق الخليجية والتجانس في ما بينها.

ولفت إلى طرح خدمات جديدة ومشتقات هذا العام، وتشغيل شركة المقاصة بالسوق السعودية.

Advertisements

وكشف أنه سيتم الإعلان خلال الأسبوعين المقبلين عن القواعد المنظمة لتداول المشتقات وطرحها لرأي العموم، وكذلك القواعد المنظمة لعمليات شركة المقاصة.

وأكدت مجموعة جي إف إتش المالية، المدرجة ببورصات البحرين ودبي والكويت، تصريحات رئيس مجلس إدارتها - خلال نوفمبر الماضي - بشأن إدراح أسهم المجموعة في السوق السعودي.

وكان جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، قد في وقت سابق بأن المجموعة بدأت محادثاتها للإدراج في السوق السعودي منذ بداية العام الماضي، وتم تعيين بنك استثماري لمساعدتها في ذلك الإدراج، وتوقع الصديقي في مقابلة مع قناة العربية أن ننتهي الشركة من جميع الإجراءات والموافقات من الجهات الرقابية والتنظيمية بنهاية عام 2018.