شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاتصالات السعودية تنجز مزادا خاصا بترددات الجيل الخامس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، نتائج مزاد تراخيص استخدام الترددات للنطاق (3.5) جيجاهرتز، الذي تنافست من خلاله الشركات الحاصلة على الرخص الموحدة لتقديم خدمات الاتصالات في المملكة (شركة الاتصالات السعودية "اتصالات"، شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين".

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أنها بهذا المزاد قد تمكنت من تجاوز مستهدف مبادرة "تحفيز التوسع في خدمات الاتصالات عن طريق توفير الطيف الترددي" قبل تاريخ تحقيقها المستهدف في نهاية عام 2020.

Advertisements

يذكر أن الهيئة تعتمد أحدث الأساليب في مجال طرح النطاقات الترددية للمنافسة، وعقد المزادات المصممة وفق أفضل الممارسات الدولية، مما من شأنه الإسهام في تحسين سرعة الإنترنت ورفع جودة خدمات الاتصالات في المملكة.

وبهذا تكون الهيئة قد وفرت ما مجموعه 400 ميجاهرتز في النطاق (3.5) جيجاهرتز الذي يعد من النطاقات الرائدة عالميًا في مجال تقديم خدمات الجيل الخامس للاتصالات اللاسلكية، مع تجاوز إجمالي الطيف الترددي المتوفر لتقديم خدمات الاتصالات العامة في المملكة (1100) ميجاهرتز.

الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانة المملكة ضمن الدول المتقدمة عالميًا في مواكبة أحدث التقنيات في مجال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمكين مقدمي خدمات الاتصالات من رفع جودتها.