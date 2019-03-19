شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "بنك البلاد" تبحث مُقترح زيادة رأس المال في 9 أبريل المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة بنك البلاد، دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، المُقرر عقده في 9 أبريل المُقبل، لبحث مُقترح زيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية.

ووفقاً لبيان البنك، المنشور على موقع "تداول" المالي، اليوم الإثنين، سيتم زيادة رأس المال بنحو 1.5 مليار ريال، ليرتفع من 6 مليار ريال إلى 7.5 مليار ريال. وبناءً عليه، سيرتفع عدد أسهم البنك من 600 مليون سهم إلى 750 مليون سهم.

هذا وستتم الزيادة من خلال رسملة 1.144 مليار ريال من بند الاحتياطي النظامي ومبلغ 355.865 مليون ريال من بند الأرباح المُبقاه، وذلك عن طريق منح سهم واحد مُقابل كل أربعة أسهم مملوكة.

ويستهدف البنك من زيادة رأس المال، تعزيز ملاءته المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية.

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ومن المُقرر أن تبحث الجمعية مُقترح تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي إن وجدت عن العام المالي 2019.

وستصوت الجمعية على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 3.520 مليون ريال، بواقع 320 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 1.1 مليار ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 964 مليون ريال في العام 2017.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في 2018 يرجع إلى ارتفاع دخل العمليات بنسبة 15.4% وذلك نتيجة لارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ومكاسب الاستثمارات وتوزيعات أرباح وصافي دخل وأتعاب العمولات ومكاسب تحويل عملات أجنبية وقابلها انخفاض في دخل العمليات الأخرى.